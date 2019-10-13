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復古風格最對味！鐘表品牌向經典設計借鏡打造新潛水表

2019-10-13 15:25聯合報 記者曾智緯／即時報導

美度表（MIDO）在1944年推出第一款Ocean Star海洋之星系列腕表，今年為了紀念這款表誕生75周年，推出全新復刻設計，讓表迷眼睛為之一亮。而年輕的義大利品牌ANOMIMO也在這季呈現皇家海軍復古系列表款，呼應了目前市場所喜愛的流行元素。

今年是MIDO推出Ocean Star海洋之星系列腕表的75周年，為此品牌於西班牙曝光全新的Ocean Star Tribute海洋之星特別版系列表款，來向六〇年代的經典設計致敬。MIDO以現代手法解構，沿襲當年潛水表的美學設計細節，以不鏽鋼表殼，搭配鋁合金旋轉表圈，並加上盒型藍寶石水晶玻璃鏡面、多節式金屬鍊帶體現濃厚復刻風格。全新Ocean Star Tribute海洋之星特別版系列表款承襲六〇年代的美學，但改搭載Caliber 80自動上鍊機芯，提供高達80小時的動力儲存，防水深度達200公尺，表殼背面的霧面浮雕海星，更是來自於1944年首度推出的海洋之星系列專屬標誌。

而ANOMIMO讓招牌潛水表以復古的款式重返市場，但和過去相比變得更為纖細、時髦，表徑縮小至42毫米，降低了運動風格轉換為易與正裝搭配的設計。旋轉表圈讓人回想起五〇年代的潛水表，單向旋轉的鋸齒狀設計，鑲嵌了巧克力色陶瓷材質，而且將表冠旋入表殼後，即可有深達200公尺的防水性能。另外，表冠位置設計在4點鐘方位，提高安全性與辨識度，且在6點鐘的矩形窗口中的白色背景上顯示日期，提高可見度。

美度Ocean Star Tribute海洋之星75周年特別版腕表，不鏽鋼表殼搭...
美度Ocean Star Tribute海洋之星75周年特別版腕表，不鏽鋼表殼搭配鋁合金表圈，約33,400元。圖／MIDO提供
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ANOMIMO皇家海軍復古系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，約89,800...
ANOMIMO皇家海軍復古系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，約89,800元。圖／恪明國際提供
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ANOMIMO皇家海軍復古系列腕表，不鏽鋼表殼搭配陶瓷表圈，約79,800元。圖...
ANOMIMO皇家海軍復古系列腕表，不鏽鋼表殼搭配陶瓷表圈，約79,800元。圖／恪明國際提供
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