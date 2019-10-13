三星推4新款洗衣機 節能智慧注入 還有芳香、殺菌功能

2019-10-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



天氣漸轉涼，換季時刻更要注重衣物潔淨，讓衣服輕鬆洗香香。三星電子宣布將在台推出4款全新洗衣機，包括擁有貝殼手洗槽的智慧觸控系列、搭載持久芬芳功能的雙效手洗系列，以及小容量的「AddWash潔徑門」系列，滿足不同需求的使用族群。

榮獲美國傑出設計工藝獎的三星「智慧觸控」系列洗衣機WA20R與WA18R，皆具備適合人體工學的中央直覺式LED觸控面板，以及VRT減震靜音技術新技術，最新的「超強脫水」功能，更能讓衣物晾乾時間縮短，解決濕冷秋冬季最煩惱的乾衣問題。其中20公斤容量的WA20R更支援貝殼手洗槽及全新熱水洗，再頑固的污漬也能輕鬆洗淨。

受到主婦歡迎的「Activ Dualwash雙效手洗」系列WA13R，特色「威力淨」與「強力洗」功能，能預先浸泡軟化污垢，強力立體水流不糾結；加上專利「神奇洗劑盒」能夠均勻攪拌、溶解洗衣精或洗衣粉，減少洗劑殘留在衣物上，搭配創新的持久芬芳功能，透過特別的洗程設定，提高柔軟精24%的吸收率，讓香味更持久。

而針對現代小家庭推出的10公斤小容量的「AddWash潔徑門」系列WW10N，保有於洗滌時隨時添加衣物的潔徑門特色，搭配嶄新「泡泡淨」功能，達到高效洗淨並降低洗劑殘留，「智能衣管家」則提供多種智慧功能，讓消費者在使用與保養上更加便利。還有蒸氣殺菌功能，讓高溫蒸氣完整深度清潔，去除99.9%細菌和過敏原，保護家人健康。