連假收心搶優惠 台星299吃到飽 遠傳再加碼SOGO禮券

2019-10-13 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



連假最後一天，該準備收心了，先拿起手機搶優惠，省了荷包精神就來。即日起至10月17日止，凡加入台灣之星官方LINE好友，登錄領取折價券，即可至網路門市新申裝/攜碼申辦「好10成雙」指定手機資費方案，綁約30個月，除可享原月租費388元終身現折10%優惠，等於只要月租349元就可享有網速最高21Mbps上網吃到飽，且網內互打免費、若每月贈送的免費網外語音分鐘數用完，網外/市話也只要每分鐘2元；再享多款人氣熱門手機包含：ASUS ZenFone 5、HTC U12 life 64G、OPPO AX5s（4G/64G）及紅米Note 7通通只要10元就可直接帶走。

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