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連假收心搶優惠 台星299吃到飽 遠傳再加碼SOGO禮券

2019-10-13 11:30聯合報 記者黃筱晴／即時報導

連假最後一天，該準備收心了，先拿起手機搶優惠，省了荷包精神就來。即日起至10月17日止，凡加入台灣之星官方LINE好友，登錄領取折價券，即可至網路門市新申裝/攜碼申辦「好10成雙」指定手機資費方案，綁約30個月，除可享原月租費388元終身現折10%優惠，等於只要月租349元就可享有網速最高21Mbps上網吃到飽，且網內互打免費、若每月贈送的免費網外語音分鐘數用完，網外/市話也只要每分鐘2元；再享多款人氣熱門手機包含：ASUS ZenFone 5、HTC U12 life 64G、OPPO AX5s（4G/64G）及紅米Note 7通通只要10元就可直接帶走。

若沒有購買手機需求的消費者，台灣之星也提供超殺單辦門號申辦優惠，即日起至10月31日止，凡於網路門市新申裝/攜碼申辦「電信最大包」資費方案，綁約24個月，月租費月月折200元，等於用月租299元，即可擁有極速上網吃到飽體驗，網外加市話合計贈送299分鐘，相當於每月的月租費可完全折抵網外/市話通話費，且網內互打免費，若每月贈送的免費語音分鐘數用完，網外/市話也只要每分鐘1元。

而光輝十月適逢遠傳網路門市生日慶，即日起至10月31日止，推出「生日慶瘋狂轉轉樂」活動，凡於活動期間至活動官網（https://fetnet.tw/SdOJwT09ID）玩轉轉樂試手氣，就有機會獲得原月租費499吃到飽方案，每月帳單再折100元，最高可折600元，還有雀巢咖啡機、Oral-B電動牙刷、小米手環4、遠遊卡等3C好禮超值優惠，人人有獎。另外，廣受好評的499吃到飽方案，本月加碼每月528元網外通話金豪邁大方送，再加贈遠百SOGO 500元禮券。另外，針對小資族，活動期間遠傳也推出399超級飽方案，將原本每月上網傳輸量9GB升級至20GB，並享有網內免費、網外60分鐘的超大語音優惠。

網路門市生日慶瘋狂轉轉樂，月租折價、熱門3C超值優惠，人人有獎。圖／遠傳提供
網路門市生日慶瘋狂轉轉樂，月租折價、熱門3C超值優惠，人人有獎。圖／遠傳提供
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台灣之星網路門市祭「好10成雙」 限時優惠，月租省10%、萬元手機變10元。圖／...
台灣之星網路門市祭「好10成雙」 限時優惠，月租省10%、萬元手機變10元。圖／台灣之星提供
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