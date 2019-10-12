亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



泰國普吉島是許多遊客喜愛的旅遊聖地，舊城區現在更被美國有線電視新聞網(CNN)旅遊譽為亞洲13座最古色古香的美麗城鎮之一。CNN旅遊文章中強調，儘管這座島嶼以海灘、近海旅遊和探險觀光活動而聞名，但普吉島卻展現了浪漫、歷史和文化之美。

普吉島的中心是歷史悠久的老城區，兩旁中式殖民風格的商店房屋，是在18世紀、19世紀當時島上的錫礦開採繁榮時期所建造的。美國有線電視新聞網CNN指出，儘管普吉島以海灘最為有名，但這裡卻有許多時髦商店、咖啡館、餐廳和酒吧，包括沿塔朗路(Thalang Road)上由異國風味的馬來人和印度人所經營的蠟染店。

CNN同時也建議，盡情體驗普吉島豐富的文化和波西米亞氛圍的最好的方式之一，就是找一家專門從事老城區徒步觀光行程的當地旅遊公司。另外，位於島上南部泰式美食專家Raya、Tantitium和One Chun的餐廳，非常適合那些已經吃膩了海灘地區所提供的千篇一律飯菜的遊客們。