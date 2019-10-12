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亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26聯合報 記者張芳瑜／即時報導

泰國普吉島是許多遊客喜愛的旅遊聖地，舊城區現在更被美國有線電視新聞網(CNN)旅遊譽為亞洲13座最古色古香的美麗城鎮之一。CNN旅遊文章中強調，儘管這座島嶼以海灘、近海旅遊和探險觀光活動而聞名，但普吉島卻展現了浪漫、歷史和文化之美。

普吉島的中心是歷史悠久的老城區，兩旁中式殖民風格的商店房屋，是在18世紀、19世紀當時島上的錫礦開採繁榮時期所建造的。美國有線電視新聞網CNN指出，儘管普吉島以海灘最為有名，但這裡卻有許多時髦商店、咖啡館、餐廳和酒吧，包括沿塔朗路(Thalang Road)上由異國風味的馬來人和印度人所經營的蠟染店。

CNN同時也建議，盡情體驗普吉島豐富的文化和波西米亞氛圍的最好的方式之一，就是找一家專門從事老城區徒步觀光行程的當地旅遊公司。另外，位於島上南部泰式美食專家Raya、Tantitium和One Chun的餐廳，非常適合那些已經吃膩了海灘地區所提供的千篇一律飯菜的遊客們。

泰國觀光局(TAT)局長育他薩克蘇帕頌先生表示，普吉島這個袖珍型的迷你小鎮，每年都會接待大量的外國遊客，而這篇文章則突顯那些被因海灘知名度而被掩蓋的文化多樣性和歷史。

普吉島擁有豐富的文化。圖／泰國觀光局提供
普吉島擁有豐富的文化。圖／泰國觀光局提供
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普吉島擁有豐富的文化。圖／泰國觀光局提供
普吉島擁有豐富的文化。圖／泰國觀光局提供
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普吉島島的中心是歷史悠久的老城區。圖／泰國觀光局提供
普吉島島的中心是歷史悠久的老城區。圖／泰國觀光局提供
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CNN泰國咖啡館
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