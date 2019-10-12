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唐老鴨變身布袋戲偶 偶師：布袋戲是新潮文化

2019-10-12 21:12聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

唐老鴨如何變身台灣布袋戲偶?「文劇坊掌中劇團」藝術總監蔡長菁，將卡通人物唐老鴨的造型融入傳統布袋戲偶，創造出「唐小鴨」系列布袋戲偶頭。

蔡長菁為了學習製作布袋戲偶，投入近十年的時間與心血。從收藏布袋戲偶的收藏開始，曹長菁跟著布袋戲大師師陳錫煌學習布袋戲與雕刻，進而到校園公開展演推廣布袋戲，最後決定成立布袋戲劇團「文劇坊」。

「布袋戲是很多人小時候的回憶」，他感慨，隨著時代的改變，民眾接觸的媒體日漸多元，布袋戲開始被大家遺忘。

蔡長菁投入布袋戲偶雕刻，先以傳統技法出發，進而嘗試在傳統和創新之間找到平衡。其布袋戲偶的製作從木頭劈形、粗刻、細刻，到上黃土泥水、裱紙，來自傳統布袋戲偶頭製作方法；造型上則以傳統基本樣式為基本，融入中西合併的新風貌。

蔡長菁透露，「文劇坊」在剝皮寮打造的展演空間，吸引不少國外觀光客，以及台灣國、高中與大學生。對這批新的布袋戲迷來說，布袋戲是新潮文化，被拿跟西方公仔相比。

此次「文劇坊掌中劇團」兩週年特展的展出作品，為2012年至2019年創作。蔡長菁將傳統布袋戲偶造型，用鴨子來做角色變化，創造出「唐小鴨」系列布袋戲偶頭。她嘗試以唐小鴨結合各種布袋戲角色，產生小生鴨、小旦鴨、大頭鴨、葫蘆頭鴨、狐狸鴨⋯⋯等不同造型鴨頭，藉以展現不同角色性格及樣態。

●「蔡長菁布袋戲偶雕刻及布袋戲工藝創作展」展覽時間自即日起到12月31日，週二到週日下午二點到五點。週日有布袋戲示範表演及體驗活動。展覽地點：台北市萬華區康定路173巷7號，免費入場。

蔡長菁創作的布袋戲，讓唐小鴨穿上古裝布袋戲。圖/文劇坊掌中劇團提供
蔡長菁創作的布袋戲，讓唐小鴨穿上古裝布袋戲。圖/文劇坊掌中劇團提供
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蔡長菁創作的布袋戲，讓唐小鴨穿上古裝布袋戲。圖/文劇坊掌中劇團提供
蔡長菁創作的布袋戲，讓唐小鴨穿上古裝布袋戲。圖/文劇坊掌中劇團提供
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布袋戲卡通
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