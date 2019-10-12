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沿途看打擊樂、魔術表演！首爾「公演觀光巴士」上路

2019-10-12 17:58聯合報 記者陳睿中／即時報導

韓國的表演藝術活動，一直都是吸引觀光客的重要元素之一。即日起至11月17日期間，首爾針對景點觀光巴士進行升級，推出「公演觀光巴士」，串連起景福宮、東大門設計廣場等多個代表性景點，同時依照各個停靠點不同，準備B-boying、打擊樂、魔術、傳統舞蹈等不同演出。

根據韓國觀光公社官網指出，本次推出的「公演觀光巴士」，由首爾市區觀光巴士、黃色氣球市區觀光巴士共同營運，路線與時間各有不同，各路線各有6～7個可以自由上下車、欣賞表演的停靠站。首爾市區觀光巴士的路線（都心古宮南山路線），每週三、四、六發車，自光化門首爾市區觀光巴士售票處出發。在此路線中，在大學停靠站時，乘客可以欣賞魔術表演；景福宮站則有默劇演出，成人票價18,000韓元，青少年為12,000韓元。

另外黃色氣球市區觀光巴士，以傳統文化表演為主，每週五、日於東大門設計廣場的黃色氣球市區觀光巴士售票處前出發，成人與青少年的票價各為15,000、10,000韓元。路線中，可在東大門設計廣場欣賞傳統的轉象毛、打擊樂演出，首爾市廳停靠站則有B-boying結合傳統舞蹈的表演，首爾站還有多明尼加傳統的「Bachata」音樂舞蹈表演。（10,000韓元約新台幣28元）

在東大門，可以欣賞到打擊樂演出。圖／擷取自韓國觀光公社官網，首爾市提供
在東大門，可以欣賞到打擊樂演出。圖／擷取自韓國觀光公社官網，首爾市提供
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