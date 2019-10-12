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連假開工前敷面膜！屈臣氏面膜特價、2件6折快買一波

2019-10-12 15:08聯合報 記者陳立儀／即時報導

歡樂雙十連假一轉眼就過，在一連串的吃喝玩樂之後，迎接開工日別忘了好好保養一下肌膚，屈臣氏即日起至10月23日針對面膜、化妝水商品祭出好康優惠，除了精選商品擁有眾多折扣之外，全品項折扣後消費滿488元就送100元商品提貨券，收假前快搶買一波！

屈臣氏獨家款面膜包括BOTANICAL ESTHE 55秒植物面膜5片裝，原價249元、特價199元；Beauty Buffet

天天美麗速效面膜玻尿酸補水、角鯊烷速效修護5片裝原價329元，兩件6折、平均一件197元；St.Clare聖克萊爾粉刺速淨MP3組合原價499元、特價399元；NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜8入原價299元，兩件6折折、平均一件179元；Bio-essence碧歐斯BIO植萃面膜10片裝原價599元、特價499元，兩件6折、平均一件300元。人氣超旺的BCL Saborino早安面膜32枚入，屈臣氏特價665元，兩件6折、平均一件399元。

面膜品牌也有新品報到，我的美麗日記全新推出的雪珍珠超能修護面膜，添加雙重極地修護精萃成份，並利用特有WOW多重乳化技術，將保養成分層層包覆成為精華蜜質地，可於換季時或女性生理期前一周加強保養，平日也可搭配蜜若藍超能補水面膜。

SEXYLOOK新推出的蜜桃保水面膜採用凝膠質地與4D蠶絲面膜，淡淡的蜜桃香讓心情也跟著愉悅，同系列還有蜜桃保水潔顏乳。

屈臣氏獨家的St.Clare聖克萊爾粉刺速淨MP3組合原價499元、特價399元...
屈臣氏獨家的St.Clare聖克萊爾粉刺速淨MP3組合原價499元、特價399元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏即日起至10月23日面膜、化妝水折扣後消費滿488元送100元商品提貨券。...
屈臣氏即日起至10月23日面膜、化妝水折扣後消費滿488元送100元商品提貨券。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家的Bio-essence碧歐斯BIO植萃面膜10片裝原價599元、特價...
屈臣氏獨家的Bio-essence碧歐斯BIO植萃面膜10片裝原價599元、特價499元，兩件6折、平均一件300元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家的NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜8入原價299元，兩件6折、平均一件1...
屈臣氏獨家的NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜8入原價299元，兩件6折、平均一件179元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家的BOTANICAL ESTHE 55秒植物面膜5片裝，原價249元、...
屈臣氏獨家的BOTANICAL ESTHE 55秒植物面膜5片裝，原價249元、特價199元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家的Beauty Buffet天天美麗速效面膜玻尿酸補水、角鯊烷速效修護...
屈臣氏獨家的Beauty Buffet天天美麗速效面膜玻尿酸補水、角鯊烷速效修護5片裝原價329元，兩件6折、平均一件197元。圖／屈臣氏提供
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我的美麗日記「雪珍珠超能修護面膜」，5片裝售價250元。圖／我的美麗日記提供
我的美麗日記「雪珍珠超能修護面膜」，5片裝售價250元。圖／我的美麗日記提供
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BCL Saborino早安面膜32枚入，屈臣氏特價665元，兩件6折、平均一件...
BCL Saborino早安面膜32枚入，屈臣氏特價665元，兩件6折、平均一件399元。圖／屈臣氏提供
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SEXYLOOK酵素蜜桃保水面膜，4入裝售價299元。圖／SEXYLOOK提供
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面膜生理期換季
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