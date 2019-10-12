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「超商減肥法」必吃！即食雞胸肉清爽低脂 配沙拉更棒

2019-10-12 14:18聯合報 記者陳立儀／即時報導

近年來健身風氣盛行，4大超商紛紛推出即食雞胸肉，因低脂、高蛋白質、可直接冷食、具飽足感的特色，大受女性、健身族、減重族青睞，還可用來為餐桌加菜，或做成沙拉、三明治等簡單輕食。7－ELEVEN共推出兩款獨家即食雞胸肉，自去年12月底至今熱銷近200萬份，萊爾富「卜蜂舒食沙拉胸」也創下單月狂銷超過10萬份的佳績；根據4大超商統計，中午12點及下午4點之後是即食雞胸肉的熱銷時段，距離健身房較近的門市購買者更會多出4～5倍。

7－ELEVEN表示，簡便的即食雞胸肉吸引想要吃得清淡卻無法自行備餐的消費者，成功帶動相關業績翻倍成長，購買族群以19～35歲的年輕客層為主力，通常會買來當正餐食用，也會搭配香蕉、沙拉、無糖豆漿、茶葉蛋等一起購買。

7－ELEVEN獨家推出的「大成舒迷雞胸肉」採用風靡日本的調味料「鹽麴」，讓肉質更軟嫩，女性購買居多，另一款「卜蜂義式香草雞胸肉」則以男性客群為主，份量較大約115g，吸引健身教練、想增肌減脂者，兩款售價皆為59元。另外還有台北市部分門市限定販售的新品「鹽麴雞腿溫沙拉」，使用國產雞腿以日本鹽麴調味，微波加熱類似蒸氣快煮，保留蔬菜鮮脆甜味，售價69元。

全家便利商店推出「胡桃木香燻雞胸肉」、「迷迭香雞胸肉」，可切片後直接食用或加熱。根據全家便利商店觀察，下午4點後是購買即食雞胸肉的高峰，當做點心或運動後補充能量，購買客層包括健身族、女性上班族、婆婆媽媽都有，除了單吃，雞肉也能變化出多種輕食料理。全家便利商店也推出「蘋果油醋雞肉沙拉」，加入雞肉及天使細麵，口感更飽足。

萊爾富指出，中午12點或下午5～7點的用餐時段是即食雞胸肉的銷售高峰，其中又以營區、廠房、學校、辦公大樓型的門市銷量最佳，也帶動相關鮮食銷售成長逾2成。萊爾富繼「卜蜂舒食沙拉胸」之後，再推出兩款小份量的新品「台畜迷迭香雞胸肉」、「台畜胡桃木香燻雞胸肉」，原價99元，即日起至11月5日購買台畜雞胸肉系列可享單件89元優惠。

OKmart推出多款高蛋白質的商品，最受消費者青睞的首推雞胸肉，最高單月銷量提高鮮食業績1成，以可即食且具飽足感的「迷迭香雞胸肉」、「胡桃木香燻雞胸肉」最受歡迎；另外還有以女性為購買主力、可搭配沙拉一起享用的「卜蜂法式輕雞胸」，售價69元。

萊爾富推出「台畜迷迭香雞胸肉」、「台畜胡桃木香燻雞胸肉」，即日起至11月5日可享...
萊爾富推出「台畜迷迭香雞胸肉」、「台畜胡桃木香燻雞胸肉」，即日起至11月5日可享單件89元優惠。圖／萊爾富提供
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全家便利商店「胡桃木香燻雞胸肉」、「迷迭香雞胸肉」，售價皆為99元。圖／全家便利...
全家便利商店「胡桃木香燻雞胸肉」、「迷迭香雞胸肉」，售價皆為99元。圖／全家便利商店提供
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萊爾富推出小份量的「台畜迷迭香雞胸肉」、「台畜胡桃木香燻雞胸肉」。圖／萊爾富提供
萊爾富推出小份量的「台畜迷迭香雞胸肉」、「台畜胡桃木香燻雞胸肉」。圖／萊爾富提供
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7－ELEVEN獨家推出的「義式香草雞胸肉」，售價59元。圖／7－ELEVEN提...
7－ELEVEN獨家推出的「義式香草雞胸肉」，售價59元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出的「大成舒迷雞胸肉」，售價59元。圖／7－ELEVEN提...
7－ELEVEN獨家推出的「大成舒迷雞胸肉」，售價59元。圖／7－ELEVEN提供
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超商即食雞胸肉吸引想要吃得健康卻無法自行備餐的消費者。圖／7－ELEVEN提供
超商即食雞胸肉吸引想要吃得健康卻無法自行備餐的消費者。圖／7－ELEVEN提供
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全家便利商店「蘋果油醋雞肉沙拉」，售價65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「蘋果油醋雞肉沙拉」，售價65元。圖／全家便利商店提供
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超商即食雞胸肉吸引想要吃得健康卻無法自行備餐的消費者。圖／7－ELEVEN提供
超商即食雞胸肉吸引想要吃得健康卻無法自行備餐的消費者。圖／7－ELEVEN提供
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OKmart「卜蜂法式輕雞胸」，售價69元。圖／OKmart提供
OKmart「卜蜂法式輕雞胸」，售價69元。圖／OKmart提供
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萊爾富「卜蜂舒食沙拉胸」單月狂銷超過10萬份。圖／萊爾富提供
萊爾富「卜蜂舒食沙拉胸」單月狂銷超過10萬份。圖／萊爾富提供
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健身便利商店超商
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