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郭雪芙巴黎曬絕版DELVAUX手袋 春夏推街頭藝術新款

2019-10-12 12:43聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

剪了俏麗短髮的郭雪芙，夾帶「我們不能是朋友」的戲劇魅力，日前在巴黎曬出一張咖啡座的美圖，她桌上放了比利時頂級皮件品牌DELVAUX的Brillant系列條紋包款，展現奢華品味，而這只配色別緻的款式，已列入絕版，讓粉絲只能看著照片欣賞及興嘆。

郭雪獲美妝品牌邀請前往巴黎，工作之餘釋出許多精彩穿搭，DELVAUX早先也在巴黎發表2020春夏系列，她選用的Brillant手袋除了推出新色，也發佈春夏季最新的包款配飾WondeRings，宛如包身珠寶的扣飾，搭襯在Brillant的手把上，除了奢華閃耀，也展現個人特質。2020春夏承襲了品牌獨特工藝，加上塗鴉藝術、鮮明的霓虹色彩，向街頭藝術致敬，嶄新用料和鮮豔色澤，打造更為明亮搶眼的新品，飾邊的螢光色調為當季標誌細節，青檸綠、丁香粉等是季節新色。

經典Tempête推出兩款新造型與尺寸，包括更具收納實用度的較高包身尺寸、手拿包，具有海濱度假氛圍的Pin手袋也推出皮革立體雕花款式；而2020春夏將上市延伸自Cool Box的全新So Cool包款，保留D形金屬釦、輕巧構造、柔軟皮革等特質，調性更為輕鬆悠閒。

郭雪芙在巴黎咖啡館浪漫街拍，桌上是DELVAUX的Brillant系列條紋包款。...
郭雪芙在巴黎咖啡館浪漫街拍，桌上是DELVAUX的Brillant系列條紋包款。圖／取自IG
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日前DELVAUX在巴黎以靜態展出發表2020春夏系列。圖／DELVAUX提供
日前DELVAUX在巴黎以靜態展出發表2020春夏系列。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX 2020春夏Pin手袋新款有立體雕花裝飾。圖／DELVAUX提供
DELVAUX 2020春夏Pin手袋新款有立體雕花裝飾。圖／DELVAUX提供
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日前DELVAUX在巴黎以靜態展出發表2020春夏系列。圖／DELVAUX提供
日前DELVAUX在巴黎以靜態展出發表2020春夏系列。圖／DELVAUX提供
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WondeRings是DELVAUX 2020春夏全新的裝飾釦環。圖／DELVA...
WondeRings是DELVAUX 2020春夏全新的裝飾釦環。圖／DELVAUX提供
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前韓團2NE1的Dara也赴巴黎參與2020春夏系列發表。圖／DELVAUX提供
前韓團2NE1的Dara也赴巴黎參與2020春夏系列發表。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX 2020春夏別具街頭風的Tempête手袋。圖／DELVAUX提...
DELVAUX 2020春夏別具街頭風的Tempête手袋。圖／DELVAUX提供
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延續自Cool Box的So Cool有更為輕鬆鬆柔軟的輪廓。圖／DELVAUX...
延續自Cool Box的So Cool有更為輕鬆鬆柔軟的輪廓。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX 2020春夏新款Brillant包以及全新的WondeRings...
DELVAUX 2020春夏新款Brillant包以及全新的WondeRings釦環。圖／DELVAUX提供
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