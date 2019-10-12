郭雪芙巴黎曬絕版DELVAUX手袋 春夏推街頭藝術新款

2019-10-12 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



剪了俏麗短髮的郭雪芙，夾帶「我們不能是朋友」的戲劇魅力，日前在巴黎曬出一張咖啡座的美圖，她桌上放了比利時頂級皮件品牌DELVAUX的Brillant系列條紋包款，展現奢華品味，而這只配色別緻的款式，已列入絕版，讓粉絲只能看著照片欣賞及興嘆。

郭雪獲美妝品牌邀請前往巴黎，工作之餘釋出許多精彩穿搭，DELVAUX早先也在巴黎發表2020春夏系列，她選用的Brillant手袋除了推出新色，也發佈春夏季最新的包款配飾WondeRings，宛如包身珠寶的扣飾，搭襯在Brillant的手把上，除了奢華閃耀，也展現個人特質。2020春夏承襲了品牌獨特工藝，加上塗鴉藝術、鮮明的霓虹色彩，向街頭藝術致敬，嶄新用料和鮮豔色澤，打造更為明亮搶眼的新品，飾邊的螢光色調為當季標誌細節，青檸綠、丁香粉等是季節新色。