楊冪鉛筆腿配FENDI Peekaboo 李聖經輕鬆搭好迷人

2019-10-12 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



以往楊冪較少出現在FENDI的女星穿搭行列中，這次在北京機場以黑色Mini Peekaboo配襯，迷你包款上寫了她的名字，而Peekaboo自推出以來幾經變革，具有多種款式因應日常，李聖經也曾經選搭過Peekaboo Essentially系列；以躲貓貓（peekaboo）為名的手袋，展現了多變、俏皮的風格。

楊冪選搭的Mini Peekaboo是黑色羊皮款式，她身穿針織衫、露出招牌鉛筆腿，雖然低調戴了帽子口罩，不掩她向來白皙清麗的樣貌，黑色Mini Peekaboo的復古質感，奢華貴氣，除了楊冪的穿搭範本，也適合晚宴裝束；超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）以此包款配襯運動風服裝，也顯得輕鬆俐落。