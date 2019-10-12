楊冪鉛筆腿配FENDI Peekaboo 李聖經輕鬆搭好迷人
以往楊冪較少出現在FENDI的女星穿搭行列中，這次在北京機場以黑色Mini Peekaboo配襯，迷你包款上寫了她的名字，而Peekaboo自推出以來幾經變革，具有多種款式因應日常，李聖經也曾經選搭過Peekaboo Essentially系列；以躲貓貓（peekaboo）為名的手袋，展現了多變、俏皮的風格。
楊冪選搭的Mini Peekaboo是黑色羊皮款式，她身穿針織衫、露出招牌鉛筆腿，雖然低調戴了帽子口罩，不掩她向來白皙清麗的樣貌，黑色Mini Peekaboo的復古質感，奢華貴氣，除了楊冪的穿搭範本，也適合晚宴裝束；超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）以此包款配襯運動風服裝，也顯得輕鬆俐落。
Peekaboo手袋最早是在2009春夏系列發表，時至今日已延續多款，今年韓星李聖經也曾手提Peekaboo Essentially包款出現在首爾金浦機場，經典小巧灰色款，成為造型重點，Peekaboo Essentially是2018年面世的款式，是來自Peekaboo Essential的迷你版，可手持、肩背，把傳統Peekaboo中央橫桿的設計拿掉，更為輕盈悠閒。
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