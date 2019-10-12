親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

打破沉默！暴雪：聰哥禁賽降為六個月、我們沒有受中國影響

「長灘島一條線」台女爆紅 網認證是真的：我朋友被警察叫去開會

楊冪鉛筆腿配FENDI Peekaboo 李聖經輕鬆搭好迷人

2019-10-12 11:06聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

以往楊冪較少出現在FENDI的女星穿搭行列中，這次在北京機場以黑色Mini Peekaboo配襯，迷你包款上寫了她的名字，而Peekaboo自推出以來幾經變革，具有多種款式因應日常，李聖經也曾經選搭過Peekaboo Essentially系列；以躲貓貓（peekaboo）為名的手袋，展現了多變、俏皮的風格。

楊冪選搭的Mini Peekaboo是黑色羊皮款式，她身穿針織衫、露出招牌鉛筆腿，雖然低調戴了帽子口罩，不掩她向來白皙清麗的樣貌，黑色Mini Peekaboo的復古質感，奢華貴氣，除了楊冪的穿搭範本，也適合晚宴裝束；超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）以此包款配襯運動風服裝，也顯得輕鬆俐落。

Peekaboo手袋最早是在2009春夏系列發表，時至今日已延續多款，今年韓星李聖經也曾手提Peekaboo Essentially包款出現在首爾金浦機場，經典小巧灰色款，成為造型重點，Peekaboo Essentially是2018年面世的款式，是來自Peekaboo Essential的迷你版，可手持、肩背，把傳統Peekaboo中央橫桿的設計拿掉，更為輕盈悠閒。

長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的...
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的造型。圖／FENDI提供
分享
吉吉哈蒂德手提Mini Peekaboo並且配上Strap you自選背帶。圖／...
吉吉哈蒂德手提Mini Peekaboo並且配上Strap you自選背帶。圖／FENDI提供
分享
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的...
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的造型。圖／FENDI提供
分享
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的...
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的造型。圖／FENDI提供
分享
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的...
長腿女星李聖經以Peekaboo Essentially包款搭出輕鬆卻不失奢華的造型。圖／FENDI提供
分享
楊冪選用Mini Peekaboo作為機場時尚造型。圖／FENDI提供
楊冪選用Mini Peekaboo作為機場時尚造型。圖／FENDI提供
分享
李聖經款Peekaboo Essentially，售價14萬6,000元。圖／F...
李聖經款Peekaboo Essentially，售價14萬6,000元。圖／FENDI提供
分享
楊冪款黑色Mini Peekaboo，售價13萬元。圖／FENDI提供
楊冪款黑色Mini Peekaboo，售價13萬元。圖／FENDI提供
分享
楊冪選用Mini Peekaboo作為機場時尚造型。圖／FENDI提供
楊冪選用Mini Peekaboo作為機場時尚造型。圖／FENDI提供
分享

機場北京
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

哈吉貝颱風襲日！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

2019-10-11 19:41

敦南誠品倒數計時 張鈞甯、連俞涵拍下最愛的書店角落

2019-10-11 18:15

周裕穎點垃圾成金 台北時裝周發表LUXXURY GODBAGE

2019-10-11 17:54

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22

傳統超市成網美打卡點 日本超市改造王讓全聯華麗變身

2019-10-11 17:17

張鈞甯雪白美腿讓人心跳漏拍 和侯佩岑都搭LOEWE新款

2019-10-11 16:58

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25

「最強美少女」木村光希代言！保養水潤嘟唇就靠它

2019-10-11 16:10

台北101觀景台史上最低價國人超捧場 人潮一路排到空橋

2019-10-11 16:03

台灣買更划算！樂天市場「日本3C家電」周年慶狂省萬元

2019-10-11 15:41

好市多改收停車費 她購物超順暢才知「原來大家都來這招？」

2019-10-11 15:21

出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 14:38

亞太滑雪客意向調查 5成台灣民眾重視家人相處

2019-10-11 14:38

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

10月新車季 改款車配備再進化

2019-10-11 13:39

LEXUS RX、Volvo XC60新款搶商機

2019-10-11 13:39

晶華軒砸2000萬改裝 端出正宗粵菜

2019-10-11 13:04

亞都巴黎廳1930 打親民價重新出發

2019-10-11 12:57

促進台日交流 觀光局率台東代表參加YOSAKOI街舞祭典

2019-10-11 11:11

雙十連假助攻 百貨周年慶開戰！

2019-10-11 01:07

漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12

「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58

就是話題保證！日本吉田包跨界余文樂自創潮牌

2019-10-10 17:51

滿500送628＋抽機票！涓豆腐、北村豆腐家同慶泡菜節

2019-10-10 17:21

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

連假第一天購物中心湧現人潮 警籲民眾顧好財物與兒童

2019-10-10 17:00

TISSOT力挺！黃鴻升戴新表亮相「Plan B」微電影

2019-10-10 16:21

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24

CHAUMET巴黎珠寶展 反轉風格讓經典配飾變前衛

2019-10-10 15:22

備戰秋冬 你準備好了嗎？

2019-10-10 15:06

日本法式吐司快閃中和 首四日買一送一

2019-10-10 14:40

國慶連假開吃！環球購物中心6大新進美食優惠攻略

2019-10-10 14:22

台灣設計展破百萬人次 國慶連假推好康

2019-10-10 12:39

環球購物中心GM pay上線 周年慶祭史上最高36％回饋

2019-10-10 10:02

蔡燦得、蔡淑臻 看JAMEI CHEN大秀放逐的南歐風景

2019-10-10 10:01

江宏傑、王陽明拋下老婆 衝COACH「火影忍者」上市派對

2019-10-09 20:41

微風信義區周年慶大戰 滿額提前預約跨年夜高樓餐廳

2019-10-09 20:32

張鈞甯這腹肌很可以 最愛b-monster鏟一千卡操肌

2019-10-09 19:35

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17
看更多

熱門文章

好市多改收停車費 她購物超順暢才知「原來大家都來這招？」

2019-10-11 15:21

六福村大怒神故障 遊客卡空中下不來

2019-10-11 17:22

過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51

連假太魯閣滿地垃圾 網：沒陸客，台灣人素質也好不到哪

2019-10-11 15:26

台北101觀景台史上最低價國人超捧場 人潮一路排到空橋

2019-10-11 16:03

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

全球僅8國！他在羅馬機場享特權 開心喊：台灣的驕傲

2019-10-12 10:48

哈吉貝勢力範圍大 氣象局：明晚登陸東京連關西都有雨

2019-10-11 18:46

明天開車北返必看！避開9大地雷路段以免塞到深夜

2019-10-11 19:02

敦南誠品倒數計時 張鈞甯、連俞涵拍下最愛的書店角落

2019-10-11 18:15

影／狗狗被無尾熊誤認媽「搭便車」 無辜大眼望主人求救

2019-10-11 16:22

大樂透頭獎連22摃 下期頭獎上看7.2億

2019-10-11 22:02

哈吉貝颱風襲日！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

2019-10-11 19:41

航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22

張鈞甯雪白美腿讓人心跳漏拍 和侯佩岑都搭LOEWE新款

2019-10-11 16:58

花大錢做這四種裝潢專家：可能找罪受

2019-10-11 20:01

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25

滷肉飯上的黃蘿蔔怎麼那麼黃？拆解國飯經典配料秘密！

2019-10-11 16:30

上萬隻國慶鳥出現梅山鄉太興村 壯觀如鷹河鳥友驚呼

2019-10-11 21:00

出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 14:38

幼龜殼似太陽星芒 保育類太陽龜努力3年誕1子

2019-10-11 13:53

基因檢測亂象叢生 衛福部要納管

2019-10-11 23:39

每日星座運勢／處女休閒娛樂機會多　結識新的朋友

2019-10-12 00:00

哈吉貝襲日 華航宣布明天21台日航班異動

2019-10-11 18:31

知名鰻魚店誤將熱湯放筷上 3歲孩童遭燙傷起水泡

2019-10-11 16:30

ＢＭＩ超過35就重度肥胖 糖尿病發生率高達10倍

2019-10-11 14:23

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

2019-10-11 16:20

基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02

肺癌判活不到一年 藥物接力延長七旬嬤存活期

2019-10-11 14:35

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天16航班異動

2019-10-11 16:11

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

2019-10-12 10:26

「最強美少女」木村光希代言！保養水潤嘟唇就靠它

2019-10-11 16:10

宜蘭婦人吃百頁豆腐噎到命危 醫生提醒這招可保命

2019-10-11 16:44

注意這4項裝潢 避免花大錢找罪受

2019-10-11 13:39

傳統超市成網美打卡點 日本超市改造王讓全聯華麗變身

2019-10-11 17:17

掉下的核桃去哪了？全被松鼠藏進車引擎箱

2019-10-11 12:58

子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18

中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top