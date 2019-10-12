開架美妝戰開打 NIVEA卸妝系列迎戰曼秀雷敦「光希唇」

2019-10-12 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



開架保養品牌新一季熱戰開打，NIVEA推出 「卸妝系列」，曼秀雷敦則以「潤唇膏」大軍壓境，更力邀日本超級新星-木村光希擔任全新品牌代言人，木村光希也成為台灣曼秀雷敦130年來最年輕的代言人， 而這股超級星勢力，預料將在今年秋冬掀起一波「光希唇」熱潮。

此次木村光希代言的是經典商品「曼秀雷敦薄荷潤唇凍膏」及「曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏」，今年特別推出限量紀念版包裝為小護士慶生，以復刻方式重現彩繪版小護士，搭配溫暖的手繪線條，也為經典商品換上了全新風貌。

同時，木村光希也以其天生的清新氣質，來詮釋「曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏」。

台灣曼秀雷敦指出，「LipPure純淨植物潤唇膏」嚴選世界各地多種植物，有富含天然植物精華荷荷巴油、橄欖果油、乳木果油、莓果油等，以及極滋養的蜂王漿、麥盧卡蜂蜜、美國天然蜂蠟等三重蜂蜜精華，能深層滋潤乾燥雙唇，2019年秋冬「曼秀雷敦LipPure純淨植物潤唇膏」也換上全新包裝設計。

NIVEA本季則是推出「卸妝系列」，主打新品「妮維雅雙層極淨卸妝水」，從瓶身中就可以看出「雙層」結構，上方是輕質油層，訴求能高效卸淨防水睫毛膏眼妝，下方則是微分子水層。國際彩妝大師游絲棋建議，使用卸妝水時最好濕敷10~15秒，更能感受卸妝水的卸淨力。