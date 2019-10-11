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敦南誠品倒數計時 張鈞甯、連俞涵拍下最愛的書店角落

2019-10-11 18:15聯合報 記者江佩君／即時報導

1999年3月，誠品敦南店開始了台北24小時閱讀生活的第一頁，自此，成為台北夜未眠的象徵，也是國際愛書人公認的台北文化地標。誠品敦南因租約到期即將在2020熄燈。在那之前的每一刻都是敦南誠品閱讀時光的倒數。知性母女檔張鈞甯與作家母親鄭如晴，以及連俞涵，都趕在熄燈前，拍下與誠品敦南的最後回憶。

聽到誠品敦南店將於明年熄燈的張鈞甯不捨的說，「我最喜歡的是誠品敦南店！為什麼要熄燈？」接著她說「我希望大家在熄燈前再重新回來，在每一個你曾經待過的角落看看這些書。」談起與誠品的回憶，向田邦子的「父親的道歉信」是張鈞甯在誠品偶然發現的書，從此成為向田邦子迷。

鄭如晴談到，「誠品敦南代表的是時代記憶，若是關了就像這座城市裡關了一盞燈，讓人遺憾且捨不得。它也是台北這座城市的書房，永遠的書房，希望這家書房永遠不要關。」張鈞甯聽了接著說「如果真的關了，我也希望這座書房在讀者心裡永遠不要關。」

連俞涵談起自己與敦南誠品，「若是收工比較晚，但我又突然很需要一本書，就會來到誠品敦南店，因為這裡是24小時。」接著說，「我希望在誠品敦南熄燈之前，大家可以多來這帶回屬於你的書。因為我相信時間和記憶是可以同步進行的。」

誠品敦南店將於明年成為時代的印記，你印象最深刻的是哪個場景。是窗邊透著亮光的閱讀階梯？還是走過會發出咿咿聲響的木質地板？或是讀者席地而坐的書區長廊？

誠品推出「周一敦南日—回憶寫真館」，每周一下午4點到晚上8點，憑誠品人會員、累計卡即可免費報名，由專業攝影師拍下你心中最美回憶的敦南角落，每日限量24名。此外，誠品人會員憑誠品敦南店當日不限金額發票，可享eslite cafe拿鐵買一送一。

連俞涵呼籲希望在誠品敦南熄燈之前，大家可以多來這帶回屬於你的書。圖／誠品提供
連俞涵呼籲希望在誠品敦南熄燈之前，大家可以多來這帶回屬於你的書。圖／誠品提供
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誠品推出「周一敦南日—回憶寫真館」，每周一下午4點到晚上8點，憑誠品人會員、累計...
誠品推出「周一敦南日—回憶寫真館」，每周一下午4點到晚上8點，憑誠品人會員、累計卡即可免費報名。圖／誠品提供
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連俞涵呼籲希望在誠品敦南熄燈之前，大家可以多來這帶回屬於你的書。圖／誠品提供
連俞涵呼籲希望在誠品敦南熄燈之前，大家可以多來這帶回屬於你的書。圖／誠品提供
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張鈞甯（右）與母親鄭如晴在誠品敦南店的閱讀階梯留影。圖／誠品提供
張鈞甯（右）與母親鄭如晴在誠品敦南店的閱讀階梯留影。圖／誠品提供
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誠品
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