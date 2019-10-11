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周裕穎點垃圾成金 台北時裝周發表LUXXURY GODBAGE

2019-10-11 17:54聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

日前於台北時裝周發表新作的JUST IN XX周裕穎，在受訪時哽咽表示，原訂參與紐約時裝周，因父親去世而取消行程，當時完成了幾乎2/3作品留待日後發表，在台北時裝周推出的是與LEVI’S和NIKE聯手打造的「永續時尚」新作，並且透過伸展台為不設限的美發聲。

周裕穎表示，拆解LEVI’S和NIKE，重新拼接、組成，牛仔褲可以變斗篷、鞋面可以做成迷你包款、皮帶環是細節裝飾，或是褲頭的標籤上有年份，拼接為襯衫上的布片，都具有復古時代感、又融入運動風，讓他在設計中盡情發揮，玩得相當愉快，「像是Morrison馬仕釗身上穿的不對稱剪裁背心材質來自濕紙巾，內襯鏤空長版衫是爬線、考克等餘線做的，所以這一系列叫做『LUXXURY GODBAGE』，因為一切都來自老天的恩賜，所以把garbage（垃圾）的前3字母改成godbage，這些創意都是從原本要丟到垃圾筒的東西產出的。」

2020春夏除了推出以永續時尚為核心的副牌「LUXXURY GODBAGE」，以再設計（Redesign）、再製造（Remake）、再利用（Reuse）解構服裝，周裕穎也將他一直以來對於「美不只一種標準」的思考融入伸展台，「這次走秀的安琪，是八仙塵暴受害者，還有一位模特兒是左腳義肢的Ivan，沒有人是完美的，也想透過作品傳達每個人都應該相信自己，表現自己。」第一次走秀的J Shoen，表示和唱歌大不同，要能放鬆才會自在，自身雖然有時裝設計的底子，但在學會車裙子時就轉系了；吳卓源則是覺得走秀比唱歌還難，臭臉走秀的臉要臭到什麼程度很難拿捏，而她身上穿的羊腿袖拼接服裝，來自周裕穎對太太童怡瑋鍾情羊腿袖的呼應，周裕穎加上束口帶除了自在調整鬆緊，也想以此結合街頭和古典風格。

林哲熹是JUST IN XX 2020春夏發表嘉賓。記者季相儒／攝影
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陳勢安出席JUST IN XX大秀。記者季相儒／攝影
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J Shoen身上的服裝來自周裕穎對LEVI’S的解構重組。記者季相儒／攝影
J Shoen身上的服裝來自周裕穎對LEVI’S的解構重組。記者季相儒／攝影
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周裕穎發表2020春夏JUST IN XX以及新線LUXXURY GODBAGE...
周裕穎發表2020春夏JUST IN XX以及新線LUXXURY GODBAGE系列。圖／主辦單位提供
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吳卓源演繹的羊腿袖設計，延伸自周裕穎對太太童怡瑋的喜好關注。記者季相儒／攝影
吳卓源演繹的羊腿袖設計，延伸自周裕穎對太太童怡瑋的喜好關注。記者季相儒／攝影
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