周裕穎點垃圾成金 台北時裝周發表LUXXURY GODBAGE

2019-10-11 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /台北即時報導



日前於台北時裝周發表新作的JUST IN XX周裕穎,在受訪時哽咽表示,原訂參與紐約時裝周,因父親去世而取消行程,當時完成了幾乎2/3作品留待日後發表,在台北時裝周推出的是與LEVI’S和NIKE聯手打造的「永續時尚」新作,並且透過伸展台為不設限的美發聲。

周裕穎表示,拆解LEVI’S和NIKE,重新拼接、組成,牛仔褲可以變斗篷、鞋面可以做成迷你包款、皮帶環是細節裝飾,或是褲頭的標籤上有年份,拼接為襯衫上的布片,都具有復古時代感、又融入運動風,讓他在設計中盡情發揮,玩得相當愉快,「像是Morrison馬仕釗身上穿的不對稱剪裁背心材質來自濕紙巾,內襯鏤空長版衫是爬線、考克等餘線做的,所以這一系列叫做『LUXXURY GODBAGE』,因為一切都來自老天的恩賜,所以把garbage(垃圾)的前3字母改成godbage,這些創意都是從原本要丟到垃圾筒的東西產出的。」