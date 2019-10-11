連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



國慶假期好天氣，讓民眾外出興致高，除了出遊，也紛紛出動湧進百貨商場吃美食、血拚逛街。正值周年慶開跑的環球購物中心表示，連假帶動、GMpay上線、50家新櫃登場多重助益下，周年慶首日人潮成長超過3成，業績成長超過2成以上，新北中和、板橋車站店更是創下開店以來周年慶單日業績新高。

環球購物中心指出，新北中和周年慶首日主要業績集中在化妝品，3C家電各成長1成，生活住居用品更大幅成長5成，連假人潮也讓餐廳相當熱鬧，帶動餐飲有2成成長。

● 京站美食版圖再擴增 卡友全館單筆滿2,500元扣25點現抵250元

另外，京站時尚廣場10月美食版圖再擴增，再添2家日式風味料理品牌，分別是東京人氣義大利麵餐廳「石壁家SPIGA PASTA」及日式米飯料理專門店「Rice Cafe杓文字」，吃飯或吃麵美味大對決。京站歡慶10周年，10月底前推出「京站卡友感謝慶」，Q卡友全館單筆消費滿2,500元，扣25點可現抵250元；珠寶名品/設計師/進口女裝單筆滿5,000，扣50點可現抵500元。消費綁定行動支付QPay單筆滿500再加贈100元。

● 台北統一時代7樓主題餐廳10月「肉之月」優惠

統一時代百貨台北店，於雙十連假（10/10~10/12）推出餐飲單筆消費滿500就送500服飾優惠券，且整個周年慶10月份全力啟動「肉之月」企劃，7樓主題餐廳10月主打高CP值肉類料理，為消費者周年慶的搶購行程補充滿滿元氣能量。