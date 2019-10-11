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中美談判登場 大陸宣布明年起全面開放資本市場

好市多改收停車費 她購物順暢才知原來大家都來這招

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22聯合報 記者江佩君／即時報導

國慶假期好天氣，讓民眾外出興致高，除了出遊，也紛紛出動湧進百貨商場吃美食、血拚逛街。正值周年慶開跑的環球購物中心表示，連假帶動、GMpay上線、50家新櫃登場多重助益下，周年慶首日人潮成長超過3成，業績成長超過2成以上，新北中和、板橋車站店更是創下開店以來周年慶單日業績新高。

環球購物中心指出，新北中和周年慶首日主要業績集中在化妝品，3C家電各成長1成，生活住居用品更大幅成長5成，連假人潮也讓餐廳相當熱鬧，帶動餐飲有2成成長。

● 京站美食版圖再擴增 卡友全館單筆滿2,500元扣25點現抵250元

另外，京站時尚廣場10月美食版圖再擴增，再添2家日式風味料理品牌，分別是東京人氣義大利麵餐廳「石壁家SPIGA PASTA」及日式米飯料理專門店「Rice Cafe杓文字」，吃飯或吃麵美味大對決。京站歡慶10周年，10月底前推出「京站卡友感謝慶」，Q卡友全館單筆消費滿2,500元，扣25點可現抵250元；珠寶名品/設計師/進口女裝單筆滿5,000，扣50點可現抵500元。消費綁定行動支付QPay單筆滿500再加贈100元。

● 台北統一時代7樓主題餐廳10月「肉之月」優惠

統一時代百貨台北店，於雙十連假（10/10~10/12）推出餐飲單筆消費滿500就送500服飾優惠券，且整個周年慶10月份全力啟動「肉之月」企劃，7樓主題餐廳10月主打高CP值肉類料理，為消費者周年慶的搶購行程補充滿滿元氣能量。

7樓主題餐廳10月底前優惠包括，銅盤嚴選韓式烤肉2人同行即送「銅盤100元折價券」。Mo-Mo-Paradise消費滿1,000元送500元三澧抵用券。朵頤牛排Doricious出示統一時代百貨APP或LINE優惠截圖，單點牛排或指定主餐即可免費升級為套餐。NARA Thai Cuisine購買六人套餐，送打拋豬兌換券。開飯川食堂出示統一時代百貨APP或LINE優惠截圖，四人同行送一份肉類餐點。

環球購物中心周年慶於國慶連假期間開跑，新北中和、板橋車站店創下開店以來周年慶單日...
環球購物中心周年慶於國慶連假期間開跑，新北中和、板橋車站店創下開店以來周年慶單日業績新高。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心周年慶於國慶連假期間開跑，館內人潮滿滿。圖／環球購物中心提供
環球購物中心周年慶於國慶連假期間開跑，館內人潮滿滿。圖／環球購物中心提供
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日式米飯料理專門店「Rice Cafe杓文字」進駐京站。圖／京站提供
日式米飯料理專門店「Rice Cafe杓文字」進駐京站。圖／京站提供
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東京人氣義大利麵餐廳「石壁家SPIGA PASTA」進駐京站。圖／京站提供
東京人氣義大利麵餐廳「石壁家SPIGA PASTA」進駐京站。圖／京站提供
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台北統一時代百貨10月底前，銅盤嚴選韓式烤肉2人同行即送「銅盤100元折價券」。...
台北統一時代百貨10月底前，銅盤嚴選韓式烤肉2人同行即送「銅盤100元折價券」。圖／統一時代提供
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台北統一時代百貨10月底前，朵頤牛排Doricious出示百貨APP或LINE優...
台北統一時代百貨10月底前，朵頤牛排Doricious出示百貨APP或LINE優惠截圖，單點牛排或指定主餐即可免費升級為套餐。圖／統一時代提供
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統一時代百貨周年慶連假
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