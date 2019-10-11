傳統超市成網美打卡點 日本超市改造王讓全聯華麗變身

2019-10-11 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／專題即時報導



生活美學漸趨顯學，打理日常生活所需之物的超商門市、超市量販賣場，陸續改裝開出創新主題門市或高顏值的新店型，透過特色元素的視覺設計，除了展現商圈文化、地方居民美學素養，同時也吸引外來客的注目，變身為社群拍照打卡熱點之一；而因應顧客購物習慣的動線及切中需求的產品陳列，加上燈光、音樂等友善的空間氛圍營造，讓消費者產生愉悅的購物經驗，自然刺激購物欲望、增加回頭率，間接有助於賣場銷售業績提升。

今年8月底，國內超市龍頭全聯福利中心在台中七期商圈開出品牌第一間結合超市及We Sweet Cafe咖啡廳的複合門市，這間有著「全聯最美分店」的台中市政店，前身是汽車品牌展示館，在日本設計師西川隆的操刀設計下，變身時尚新穎的網紅超市；玻璃帷幕外觀、內部挑高6公尺樓中樓、空間感開闊，搭配高彩度文青塗鴉風、色塊區隔、暖色調燈光、花藝裝飾等，不但來店顧客幾乎都是先拿出手機拍照打卡，透過社群分享傳播也吸引外地遊客關注跟風討論，不僅話題性十足，更締造開幕第一個周末假日來客超過8000人、業績超過550萬的佳績。

全聯表示，與西川隆的合作始於2016年，由他親自操刀的店，除了近期最新的台中市政店，還有雙方合作的第一家店泰山全興，以及天母天玉、松山民有、信義莊敬、信義信安（迷你店）、士林德行東、內湖網球場、大安敦南，目前還有3家店進行中。此外，以西川元素延伸改造的分店，至今已達112家，預計到年底前還會改造20多家。

改裝的效益有多大？據全聯統計，整體來看，經改裝後的單店業績，平均增加二至五成。其中，350坪空間的泰山全興店，單月可創超過3,000萬的營業額，是全聯全台營收最高的門市。至於開幕一個月的台中市政店，來客數和業績亦較一般店多1.5倍，假日更是比平日更多1.5倍。

◎西川隆改造全聯三要點 優化動線+文青圖騰+燈光效果

西川隆在日本有「超市改造王」之稱，從北海道到沖繩2萬多家超市中，由其操刀改造的超市超過800家，平均每年改造約40至50家超市，現年52歲的他，設計資歷超過25年，因受泡沫經濟影響一度失業，然而，不願放棄設計專長志向的他，33歲時成立PREGRESS DESIGE大阪總公司，轉而走向較不受景氣影響的超市改造設計之路，20年來透過翻新改造而搶救了許多超市業績。

動線規畫、燈光照明色溫、牆面圖騰布置、商品陳設等細膩掌握，是西川隆超市設計要點，而讓台灣全聯門市華麗變身的關鍵元素，還有融入台灣傳統市場特有的「熱鬧性」。早期的全聯，入口處是櫃台、左邊是美妝、右邊是生鮮蔬果，改造後的門市，最大的不同是優化了動線。

西川隆表示，日本人將超市當成「冰箱」，每天都會到超市採買生鮮食材，因此，日本超市通常一進門就會看見蔬菜水果，接著是提供晚餐選擇的魚肉及可搭配的調味料，牛奶、起司等日配用品與熟食區，最後才是隔天早餐食用的麵包區。

然而，台灣的外食人口比例較高，民眾不會天天進超市採買，無法完全複製日本模式，他說：「入口處陳列顏色豐富的麵包和有季節感的水果，再來是蔬菜、熟食、魚肉、冷凍食品，並營造台灣傳統市場放眼望去琳瑯滿目的熱鬧氛圍，同時還有座位區可休息或吃東西，這是我心目中的全聯。」

除了優化符合台灣民眾購物需求的動線、打造台灣地方特有的情境式賣場空間，照明也是改裝重點。西川隆說，亮度對了，蔬菜水果光看就很新鮮，選用LED燈是因為它不會發熱、也不會有破壞食物鮮度的紫外線，而不同瓦數、強度的LED燈投射，有助生鮮食材色彩的還原度，像是肉品的櫃位，紅色的LED燈可讓紅肉看起來較為新潤，降低許多冷藏感。

◎全聯團隊以西川元素延伸 打造木質風舒適購物空間

為了持續擴大西川店的效益，全聯團隊以西川元素為延伸，透過可快速複製的模組化，讓全聯的新店或改裝店，都能夠呈現西川店的氛圍跟質感。負責改造的全聯工程部副理穆傳哲表示，西川元素店型改造計畫自2017年11月起，首家是文湖店，而所謂的西川元素，指的是有溫暖的木質風格及燈光，並強調商品呈現的效果，以及提供顧客優雅舒適的購物環境。