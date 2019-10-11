辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



來自新加坡的「珍寶海鮮」，10月推出限時的「沙公料理79折」折扣活動，再將於11月推出「巨無霸帝王蟹66折」的限量優惠。另外配合電影《聖人大盜》於珍寶海鮮拍攝取景，因此自10月18日～10月31日期間，消費者也可憑該電影票根至台北信義店、台中中港店享受消費現抵100元的方案。

目前在全球已有18間分店的珍寶海鮮，乃是新加坡代表性的餐廳品牌，店內以「辣椒螃蟹」最具人氣，估計每日共可售出近2公噸的沙公作為料理使用。珍寶在台使用新加坡空運的沙公入菜，搭配各式辛香料、辣蟹醬等配方烹煮上桌。除了一般常見的600公克規格外，還有1公斤以上的大沙公可供選擇。本次珍寶即於10月的平日時段，推出「辣椒沙公79折」的預約訂位優惠。