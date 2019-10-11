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辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25聯合報 記者陳睿中／即時報導

來自新加坡的「珍寶海鮮」，10月推出限時的「沙公料理79折」折扣活動，再將於11月推出「巨無霸帝王蟹66折」的限量優惠。另外配合電影《聖人大盜》於珍寶海鮮拍攝取景，因此自10月18日～10月31日期間，消費者也可憑該電影票根至台北信義店、台中中港店享受消費現抵100元的方案。

目前在全球已有18間分店的珍寶海鮮，乃是新加坡代表性的餐廳品牌，店內以「辣椒螃蟹」最具人氣，估計每日共可售出近2公噸的沙公作為料理使用。珍寶在台使用新加坡空運的沙公入菜，搭配各式辛香料、辣蟹醬等配方烹煮上桌。除了一般常見的600公克規格外，還有1公斤以上的大沙公可供選擇。本次珍寶即於10月的平日時段，推出「辣椒沙公79折」的預約訂位優惠。

另外在11月期間，珍寶也使用空運活體全蟹，推出「帝王蟹三吃」，除了可將蟹身、蟹腳剖半兩吃、依照喜好選擇口味之外，還可拆蟹製成「花雕蛋白蒸螃蟹」，各有不同的食趣。每隻2.5～2.7公斤的帝王蟹，原價12,200元，平日優惠價8,600元（約7折）；重2.8～3公斤的帝王蟹，原價14,940元，平日優惠價9,900元（約66折），每日限量10組，需預約。

珍寶於10月推出辣椒螃蟹79折的平日優惠。圖／珍寶提供
珍寶於10月推出辣椒螃蟹79折的平日優惠。圖／珍寶提供
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珍寶推出帝王蟹三吃的限量優惠，最高可享66折起。圖／珍寶提供
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