台北101觀景台史上最低價國人超捧場 人潮一路排到空橋

2019-10-11 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



台北101觀景台針對國人祭出15年來最優惠票價，國慶日開始至12月30日上午9點到中午12點時段，國人持身份證明購票，票價只要101元，相較原票價600元，直接大省499元，優惠推出後國人迴響相當熱烈，這兩天早上8點多就出現排隊人潮，排隊隊伍甚至從5樓入口一路排到2樓空橋連通道。台北101總經理張振亞形容，「國人造訪台北101觀景台這次是空前的熱烈。」

台北101觀景台針對國人上午推出101元優惠價，就算一家四口買票，也比以前買一張門票還便宜，另外，下午還有兩人同行一人免費的買一送一優惠價。101元票價優惠釋出後，不少網友反應，「可以衝台北101看高空風景了。」101元優惠票價在「假日」有限量2千個名額，這兩天兩千個名額在上午10點多就已銷售一空，沒排到的人，接著再排下午的買一送一優惠價。

張振亞現場觀察並指出，絕多數國人之前並不了解台北101有觀景台以及提供的內容，但這次發現除了有許多台北人外，很多來自宜蘭、花蓮、台中、桃園的民眾都是首次到台北101觀景台，當中有6～7成是家庭客。另外，這次除了國人蜂擁而至，國際觀光客又以歐美郵輪團與韓國客為多數。

張振亞表示，這次針對國人推出101元優惠價，希望讓更多國人知道台北101觀景台，可以前來透過高空眺望認識台北之美。但101元優惠價只會到12月30日，之後應該不會再出現「101元」的價格，但台北101會再找各種機會推出票價優惠。