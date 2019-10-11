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台北101觀景台史上最低價國人超捧場 人潮一路排到空橋

2019-10-11 16:03聯合報 記者江佩君／即時報導

台北101觀景台針對國人祭出15年來最優惠票價國慶日開始至12月30日上午9點到中午12點時段，國人持身份證明購票，票價只要101元，相較原票價600元，直接大省499元，優惠推出後國人迴響相當熱烈，這兩天早上8點多就出現排隊人潮，排隊隊伍甚至從5樓入口一路排到2樓空橋連通道。台北101總經理張振亞形容，「國人造訪台北101觀景台這次是空前的熱烈。」

台北101觀景台針對國人上午推出101元優惠價，就算一家四口買票，也比以前買一張門票還便宜，另外，下午還有兩人同行一人免費的買一送一優惠價。101元票價優惠釋出後，不少網友反應，「可以衝台北101看高空風景了。」101元優惠票價在「假日」有限量2千個名額，這兩天兩千個名額在上午10點多就已銷售一空，沒排到的人，接著再排下午的買一送一優惠價。

張振亞現場觀察並指出，絕多數國人之前並不了解台北101有觀景台以及提供的內容，但這次發現除了有許多台北人外，很多來自宜蘭、花蓮、台中、桃園的民眾都是首次到台北101觀景台，當中有6～7成是家庭客。另外，這次除了國人蜂擁而至，國際觀光客又以歐美郵輪團與韓國客為多數。

張振亞表示，這次針對國人推出101元優惠價，希望讓更多國人知道台北101觀景台，可以前來透過高空眺望認識台北之美。但101元優惠價只會到12月30日，之後應該不會再出現「101元」的價格，但台北101會再找各種機會推出票價優惠。

到台北101觀景台可以看到什麼？台北101列出上觀景台找「10+1」的台北密景，包括「找超大台的iPhone、macbook在哪裡？」、「哪棟建築是雙十造型」、「找國際建築大師伊東豊雄全球首座廣場設計的牡丹花造型」、「台北市最喜歡辦馬拉松的一條道路」等。還可以在88樓觀景台高空景觀餐廳「BAR88」，喝到獨有的「頭上一朵雲」咖啡、「雲在哭泣嘩啦啦啦」等特色飲品。

台北101觀景台針對國人上午推出101元優惠價，國慶連假造訪的人潮一路從5樓入口...
台北101觀景台針對國人上午推出101元優惠價，國慶連假造訪的人潮一路從5樓入口排到2樓連通空橋。圖／台北101提供
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台北101觀景台針對國人上午推出101元優惠價，國慶連假觀景台人數爆棚。圖／台北...
台北101觀景台針對國人上午推出101元優惠價，國慶連假觀景台人數爆棚。圖／台北101提供
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國際建築大師伊東豊雄全球首座廣場設計「世貿廣場」是牡丹花造型。記者江佩君／攝影
國際建築大師伊東豊雄全球首座廣場設計「世貿廣場」是牡丹花造型。記者江佩君／攝影
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Bar88充滿特色的雲朵咖啡。圖／台北101提供
Bar88充滿特色的雲朵咖啡。圖／台北101提供
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台北市政府的屋頂是雙十造型。記者江佩君／攝影
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Apple旗艦店的外型就是一台超大的macbook。記者江佩君／攝影
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台北101大樓下午於象山的倒影。圖／台北101提供
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國父紀念館的水池像超大台的iPhone。記者江佩君／攝影
國父紀念館的水池像超大台的iPhone。記者江佩君／攝影
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台北101觀景台高空景觀餐廳Bar88。圖／台北101提供
台北101觀景台高空景觀餐廳Bar88。圖／台北101提供
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台北101票價國慶
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