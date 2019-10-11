台灣買更划算！樂天市場「日本3C家電」周年慶狂省萬元

2019-10-11 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



日本樂天市場日前進行市調發現，大約有1／3的旅日觀光客偏好購買生活居家用品、約占37.4%，台灣旅客赴日最愛搬貨的黑色家電、白色家電類別則分別占了23.3%及21.5%；日旅達人Nathan Yung指出，旅日必買的第一順位一直都是品牌家電用品，如氣炸鍋、水波爐、IH爐、鬆餅機、掃地機器人、吸塵器等，第二位為高單價的美容、美髮商品，取代藥妝品成為女性消費者的最愛，像是遠紅外線美容滾輪、蒸臉機及最新款含膠原蛋白、水離子等的吹風機等，第三位則是日本設計減重用品、低周波按摩器等。

自9月以來，台灣樂天市場站上「日本家電」、「日本必買」、「日本直送」等相關關鍵字搜索量激增3倍，站上興起一股日貨搶購潮，適逢雙十國慶特推出多項優惠，眾多商品下殺5折起，全站消費滿額可享10%點數回饋、指定店家再加碼10%，信用卡最高回饋10%刷卡金，加上國際運費加國內運費0元的優惠，最高可享40%回饋，在家就可輕鬆購買日本商品宅配到府，省時省稅又省力。。