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台灣買更划算！樂天市場「日本3C家電」周年慶狂省萬元

2019-10-11 15:41聯合報 記者陳立儀／即時報導

日本樂天市場日前進行市調發現，大約有1／3的旅日觀光客偏好購買生活居家用品、約占37.4%，台灣旅客赴日最愛搬貨的黑色家電、白色家電類別則分別占了23.3%及21.5%；日旅達人Nathan Yung指出，旅日必買的第一順位一直都是品牌家電用品，如氣炸鍋、水波爐、IH爐、鬆餅機、掃地機器人、吸塵器等，第二位為高單價的美容、美髮商品，取代藥妝品成為女性消費者的最愛，像是遠紅外線美容滾輪、蒸臉機及最新款含膠原蛋白、水離子等的吹風機等，第三位則是日本設計減重用品、低周波按摩器等。

自9月以來，台灣樂天市場站上「日本家電」、「日本必買」、「日本直送」等相關關鍵字搜索量激增3倍，站上興起一股日貨搶購潮，適逢雙十國慶特推出多項優惠，眾多商品下殺5折起，全站消費滿額可享10%點數回饋、指定店家再加碼10%，信用卡最高回饋10%刷卡金，加上國際運費加國內運費0元的優惠，最高可享40%回饋，在家就可輕鬆購買日本商品宅配到府，省時省稅又省力。。

樂天市場推薦的日本好物包括今年最新推出的Panasonic EH－NA9B奈米水離子吹風機，原價台幣8,667元、粉紅色限定款特價5,555元，再搭配樂天點數及樂天信用卡7%回饋，最高現省4,047元；日本樂天市場銷售排名第一的MTG／Sixpad智能健身腹肌腰帶，原價21,878元、特價15,627元，再搭配樂天點數及樂天信用卡7%回饋，最高可現省7,451元；PHILIPS輪氣旋健康氣炸鍋原價10,900元、特價8,990元，再賺樂天點數及10%刷卡金回饋，現省4,000元；SHARP新HEALSiO水波爐原價27,900元、特價26,900元，再賺樂天點數及10%刷卡金回饋，等同下殺82折、現省4,890元；HITACHI掃地機器人原價35,848元、特價25,606元，再搭配樂天點數及樂天信用卡7%回饋，100%日本空運來台含運、含關稅，共可現省11,442元；Panasonic國際牌免治馬桶座原價48,934元、特價34,953元，再搭配樂天點數及樂天信用卡7%回饋，含運含關稅現省15,181元。點數回饋等優惠以樂天市場活動官網內容為準。

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