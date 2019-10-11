出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



雙十連假台鐵全線加開各級列車超過200班，各地車站人潮湧現，全家便利商店於台鐵25個站點、32間店舖皆已開幕，除了鮮食、飲料全面備戰之外，全家便利商店台鐵店也針對各地車站屬性，分別在北部、中部、南部、東部與在地名店中一排骨、洪瑞珍三明治、方師傅點心坊、春一枝異業結合，另外也有Pizza Hut必勝客、星野銅鑼燒、雅培米堤、Krispy kreme甜甜圈等熱門店家進駐。

位在北部的全家便利商店台鐵南店、板橋車站與台灣4大排骨名店之一的「中一排骨」合作，每日限量從工廠直送，推出獨家規格的醬烤排骨飯便當、懷舊滷排飯便當，特選帶骨里肌大排，以獨家繁複手法先酥炸、再香烤，醬香十足。

全家便利商店台中台鐵店、豐原台鐵店的洪瑞珍三明治，以火腿、蛋、沙拉、奶油製成的「招牌火腿」、「原味起士」，用簡單的材料組成美味三明治；台東車站店與「春一枝」共同支持在地農業，選用熟透的季節性水果，以純手工的方式製成冰棒，包括百香果、檸檬、鳳梨、釋迦等口味，每支35元起。

位於高雄台鐵的全家便利商店新左營店與車頭店，與高雄在地品牌「方師傅」合作店中店，可直接購買到網路票選第一名伴手禮的招牌羅宋及黃金起士羅宋，還有日本電視冠軍師傅指導製作的「京都三色土司」，使用日本進口的草莓餡及抹茶粉製成，呈現細緻的大理石紋，視覺味覺同步滿足。

全家便利商店台鐵店開幕後，發現共構型車站含有其他商場，消費者停留時間較長，除了購買三餐之外，也會有購買伴手禮的需求，例如台鐵西店的雅培米堤目前導入滿2個月，招牌起士條每月平均可銷售15,000條；在通勤型車站，消費者購物講究快速、方便，選購商品以便當、三明治等方便攜帶的食品為主。

此外，全家便利商店台鐵店更導入話題熱門店，例如8月台鐵一店導入的Krispy kreme甜甜圈，除了招牌款原味糖霜甜甜圈之外，也主打經典的巧克力、草莓等風味甜甜圈，每日以10種口味輪替提供；9月中旬起於台鐵東店販售的Pizza Hut必勝客，是首度進駐超商，主打人氣和風章魚燒、泡菜燒肉口味，再加上近10種口味輪替，還可以10元加購飲料，每日於店內新鮮現作後直接送達台鐵店舖，熱呼呼的比薩經常一上架就被搶購一空。