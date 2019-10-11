親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

首次出手就上手／漲一倍賣不賣？存股六大關鍵時刻一次掌握

出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 14:38聯合報 記者陳立儀／即時報導

雙十連假台鐵全線加開各級列車超過200班，各地車站人潮湧現，全家便利商店於台鐵25個站點、32間店舖皆已開幕，除了鮮食、飲料全面備戰之外，全家便利商店台鐵店也針對各地車站屬性，分別在北部、中部、南部、東部與在地名店中一排骨、洪瑞珍三明治、方師傅點心坊、春一枝異業結合，另外也有Pizza Hut必勝客、星野銅鑼燒、雅培米堤、Krispy kreme甜甜圈等熱門店家進駐。

位在北部的全家便利商店台鐵南店、板橋車站與台灣4大排骨名店之一的「中一排骨」合作，每日限量從工廠直送，推出獨家規格的醬烤排骨飯便當、懷舊滷排飯便當，特選帶骨里肌大排，以獨家繁複手法先酥炸、再香烤，醬香十足。

全家便利商店台中台鐵店、豐原台鐵店的洪瑞珍三明治，以火腿、蛋、沙拉、奶油製成的「招牌火腿」、「原味起士」，用簡單的材料組成美味三明治；台東車站店與「春一枝」共同支持在地農業，選用熟透的季節性水果，以純手工的方式製成冰棒，包括百香果、檸檬、鳳梨、釋迦等口味，每支35元起。

位於高雄台鐵的全家便利商店新左營店與車頭店，與高雄在地品牌「方師傅」合作店中店，可直接購買到網路票選第一名伴手禮的招牌羅宋及黃金起士羅宋，還有日本電視冠軍師傅指導製作的「京都三色土司」，使用日本進口的草莓餡及抹茶粉製成，呈現細緻的大理石紋，視覺味覺同步滿足。

全家便利商店台鐵店開幕後，發現共構型車站含有其他商場，消費者停留時間較長，除了購買三餐之外，也會有購買伴手禮的需求，例如台鐵西店的雅培米堤目前導入滿2個月，招牌起士條每月平均可銷售15,000條；在通勤型車站，消費者購物講究快速、方便，選購商品以便當、三明治等方便攜帶的食品為主。

此外，全家便利商店台鐵店更導入話題熱門店，例如8月台鐵一店導入的Krispy kreme甜甜圈，除了招牌款原味糖霜甜甜圈之外，也主打經典的巧克力、草莓等風味甜甜圈，每日以10種口味輪替提供；9月中旬起於台鐵東店販售的Pizza Hut必勝客，是首度進駐超商，主打人氣和風章魚燒、泡菜燒肉口味，再加上近10種口味輪替，還可以10元加購飲料，每日於店內新鮮現作後直接送達台鐵店舖，熱呼呼的比薩經常一上架就被搶購一空。

「全家在這裡」官方粉絲團即日起至10月23日活動期間，粉絲只要到全家便利商店的景點店遊玩，於指定貼文底下留言並標註好友，就可參加抽獎，經過喜歡的全家台鐵店，也可在指定貼文下方應援該店，分享期待與支持，就有機會獲得全家禮物卡500元。

全家便利商店台鐵東店販售Pizza Hut必勝客，是首度進駐超商，每日於店內新鮮...
全家便利商店台鐵東店販售Pizza Hut必勝客，是首度進駐超商，每日於店內新鮮現作後直接送達台鐵店舖。圖／全家便利商店提供
分享
高雄台鐵的全家便利商店方師傅店中店，可購買全家Let’s Café、方師傅招牌羅...
高雄台鐵的全家便利商店方師傅店中店，可購買全家Let’s Café、方師傅招牌羅宋麵包，還有手工餅乾、招牌羅宋禮盒等適合做為伴手禮的商品。圖／全家便利商店提供
分享
高雄台鐵的全家便利商店方師傅店中店，可購買全家Let’s Café、方師傅招牌羅...
高雄台鐵的全家便利商店方師傅店中店，可購買全家Let’s Café、方師傅招牌羅宋麵包，還有手工餅乾、招牌羅宋禮盒等適合做為伴手禮的商品。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店台中台鐵店、豐原台鐵店販售洪瑞珍三明治。圖／全家便利商店提供
全家便利商店台中台鐵店、豐原台鐵店販售洪瑞珍三明治。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店台東車站店與「春一枝」共同支持在地農業，選用熟透的季節性水果，以純手...
全家便利商店台東車站店與「春一枝」共同支持在地農業，選用熟透的季節性水果，以純手工的方式製成冰棒，每支35元起。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店台鐵東店販售Pizza Hut必勝客，是首度進駐超商，每日於店內新鮮...
全家便利商店台鐵東店販售Pizza Hut必勝客，是首度進駐超商，每日於店內新鮮現作後直接送達台鐵店舖。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店台鐵南店、板橋車站與台灣4大排骨名店之一的「中一排骨」合作，每日限量...
全家便利商店台鐵南店、板橋車站與台灣4大排骨名店之一的「中一排骨」合作，每日限量從工廠直送。圖／全家便利商店提供
分享
高雄台鐵的全家便利商店新左營店與車頭店，與高雄在地品牌方師傅合作店中店，將麵包香...
高雄台鐵的全家便利商店新左營店與車頭店，與高雄在地品牌方師傅合作店中店，將麵包香帶入便利商店中。圖／全家便利商店提供
分享

台鐵便利商店便當全家
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

亞太滑雪客意向調查 5成台灣民眾重視家人相處

2019-10-11 14:38

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

10月新車季 改款車配備再進化

2019-10-11 13:39

LEXUS RX、Volvo XC60新款搶商機

2019-10-11 13:39

晶華軒砸2000萬改裝 端出正宗粵菜

2019-10-11 13:04

亞都巴黎廳1930 打親民價重新出發

2019-10-11 12:57

促進台日交流 觀光局率台東代表參加YOSAKOI街舞祭典

2019-10-11 11:11

雙十連假助攻 百貨周年慶開戰！

2019-10-11 01:07

漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12

「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58

就是話題保證！日本吉田包跨界余文樂自創潮牌

2019-10-10 17:51

滿500送628＋抽機票！涓豆腐、北村豆腐家同慶泡菜節

2019-10-10 17:21

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

連假第一天購物中心湧現人潮 警籲民眾顧好財物與兒童

2019-10-10 17:00

TISSOT力挺！黃鴻升戴新表亮相「Plan B」微電影

2019-10-10 16:21

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24

CHAUMET巴黎珠寶展 反轉風格讓經典配飾變前衛

2019-10-10 15:22

備戰秋冬 你準備好了嗎？

2019-10-10 15:06

日本法式吐司快閃中和 首四日買一送一

2019-10-10 14:40

國慶連假開吃！環球購物中心6大新進美食優惠攻略

2019-10-10 14:22

台灣設計展破百萬人次 國慶連假推好康

2019-10-10 12:39

環球購物中心GM pay上線 周年慶祭史上最高36％回饋

2019-10-10 10:02

蔡燦得、蔡淑臻 看JAMEI CHEN大秀放逐的南歐風景

2019-10-10 10:01

江宏傑、王陽明拋下老婆 衝COACH「火影忍者」上市派對

2019-10-09 20:41

微風信義區周年慶大戰 滿額提前預約跨年夜高樓餐廳

2019-10-09 20:32

張鈞甯這腹肌很可以 最愛b-monster鏟一千卡操肌

2019-10-09 19:35

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

時尚大帝最後的聯名？PUMA X 老佛爺聯名新品重磅登場

2019-10-09 18:59

綠色表面有多夯？這些腕表也開始「變臉」了！

2019-10-09 18:17

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

打破華人珠寶設計師紀錄 ANNA HU黃鑽項鍊拍出1.8億元

2019-10-09 17:44

萊爾富聯名「松包子」！上品鮮肉包、懷舊香芋包快搶吃

2019-10-09 17:40

ALLSAINTS首推出系列腕表 緊抓年輕消費者目光

2019-10-09 17:07

一探摩瑟水晶的奧秘 換Logo改雙M更具品味與迷人

2019-10-09 17:00

身分證號1、0可領百元折價券！特力屋周年慶雙十開跑

2019-10-09 16:57

穿上秒變日本街頭潮人！秋冬刷毛單品時尚不擁腫

2019-10-09 16:52

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

12強應援外套「台灣大王」搶先穿！球迷揪「怒買一波」

2019-10-09 15:49
看更多

熱門文章

國慶寶寶「開箱文」！ 軍人爸與醫師都參一腳

2019-10-10 17:03

超暖！狗狗搭地鐵熟睡 主人全程伸手做「枕頭」

2019-10-10 20:00

哈吉貝成西北太平洋最強颱 將從日本關西橫掃到關東

2019-10-10 18:28

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56

強颱哈吉貝明天襲日 長榮公布航班異動

2019-10-10 22:15

明六大地雷路段曝光 國5南北向接力狂塞16小時

2019-10-10 19:00

輕忽胸悶頭疼 年輕的他走了

2019-10-11 00:03

國慶煙火在屏東！國10壅塞、時速緩慢 警：這樣走較快

2019-10-10 17:42

每日星座運勢／天秤運勢旺稱心如意　有利短線投資

2019-10-11 00:00

她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35

漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

【祖孫之間】陳一萍／阿公的愛

2019-10-11 06:00

日本法式吐司快閃中和 首四日買一送一

2019-10-10 14:40

「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24

連假好天氣 下周一起東北風逐漸增強水氣增

2019-10-11 07:23

出遊好天氣 國道5今南北接力塞

2019-10-11 00:19

高血壓壓垮尖石鄉居民健康 馬偕將偵測利器帶上山

2019-10-10 20:05

【夫妻之間】楊嘉敏／阿嬤的隨身聽

2019-10-11 06:00

司馬庫斯車禍後 尖石鄉靠消防猛男學自救法

2019-10-10 21:34

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

願景／國慶夜 上千人聚日月潭賞《水起．台灣》

2019-10-10 20:42

國5下午繼續塞 部分路段時速2、30公里龜速前進

2019-10-10 15:40

【我愛一個人煮-85】太陽臉／鯧魚米粉和香菇竹筍粥

2019-10-11 06:00

今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37

「國慶鳥」爽約？ 灰面鵟鷹只來零星千餘隻

2019-10-10 23:36

雙十連假助攻 百貨周年慶開戰！

2019-10-11 01:07

大樂透連21摃 明頭獎上看6.8億元

2019-10-10 17:52

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

出遊潮塞爆國1南北向 時速不到20公里動彈不得

2019-10-11 12:27

強颱哈吉貝威脅 日本航空取消班次看這

2019-10-11 08:48

桃園宏其、秉坤婦幼醫院 31名國慶寶寶誕生

2019-10-10 19:21

國慶不缺席 金酒受邀參與花車遊行與晚會超吸睛

2019-10-11 12:29

滿500送628＋抽機票！涓豆腐、北村豆腐家同慶泡菜節

2019-10-10 17:21

彭啟明：明晚到周日凌晨 颱風影響日本關東最嚴重

2019-10-11 10:33

台14甲、台62線部分路段壅塞 出門前先查路況

2019-10-10 16:03

旅遊最後一哩路 高鐵交通聯票拓14路線首推小琉球

2019-10-10 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top