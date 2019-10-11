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獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14聯合報 記者陳睿中／即時報導

又有一間台北人氣餐廳即將熄燈！專門販售日式咖哩飯、倍受文青喜愛的「寅樂屋」於10月11日在臉書發文，表示將於明年7月結束營業，結束7年的經營歷史。另外隔壁的「一席」咖啡也將隨著熄燈。

位於延吉街、信義路口的寅樂屋，外表看似日本街道旁的小食堂，頗有復古風味。店內僅供應有牛肉咖哩、豬雞咖哩等兩種口味的主餐，另有半熟蛋、老油條等佐料可供搭配。木造老宅搭配各式各樣的裝飾小物，讓寅樂屋充滿了深夜食堂的氛圍，因此深受許多文青族群喜愛，亦累積不少饕客粉絲。至今寅樂屋已有7年歷史，在google已累積千餘則評論，並有4.1分的好成績。

寅樂屋除了咖哩之外，在隔壁也設有一間僅有1.5坪、1個座位的咖啡店「一席」。而在寅樂屋的發文中指出，寅樂屋的店面是家族共同擁有，店家打算在明年七月底結束營業，並將房子歸還給家族，而一席也將隨著告一個段落。提早公佈這個消息，是讓對寅樂屋有記憶的朋友們，能來得及重溫舊日。

隨著貼文公佈，許多粉絲紛紛留言表示不捨。有粉絲表示「好捨不得」、「這是我心中第一名的咖哩」、「絕對是台北最溫暖的咖哩飯啊」，甚至連知名主持人吳建恆也留言表示「我要哭了」

寅樂屋販售有兩種口味的咖喱。圖／擷取自寅樂屋 Torarakuya-Taipei...
寅樂屋販售有兩種口味的咖喱。圖／擷取自寅樂屋 Torarakuya-Taipei粉絲頁
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寅樂屋的外觀擁有復古的日式食堂風格，頗受文青族群喜愛。記者陳睿中／攝影
寅樂屋的外觀擁有復古的日式食堂風格，頗受文青族群喜愛。記者陳睿中／攝影
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文青咖啡老宅
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