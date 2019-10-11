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促進台日交流 觀光局率台東代表參加YOSAKOI街舞祭典

2019-10-11 11:11聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

為加強促進台日地方交流，並藉此提高台灣地方國際化之地區旅遊及促進觀光產業發展誘因，以積極送客至台灣各地觀光旅遊，交通部觀光局與台東縣政府共同率領「台東高商」50名師生，組成台灣代表團隊「Time for Taiwan」，參與日本三重縣安濃津YOSAKOI街舞祭典演出，藉此強化台日地方交流，提升雙向互訪的深度與廣度。

安濃津YOSAKOI活動是三重縣年度重要祭典之一，連續22年於每年10月間吸引數十萬名來自日本、海內外表演人員及觀光客的參與，帶來各地特色文化舞蹈、服裝及旋律於三重縣大街小巷熱鬧穿梭。

觀光局說，今年特由主任秘書林坤源與台東縣長饒慶鈴縣長共同率領。而今年台灣代表團呈現不同以往之台灣原住民文化特色，特別穿戴阿美族、卑南族等不同特色的多彩服裝，並融入台灣原住民生活文化的漁獵、務農及祭典等舞蹈動作，以熱情活力的展演，宣傳台灣豐富多彩的原住民文化魅力，帶給日本民眾耳目一新的台灣印象。

觀光局說，該次台灣代表團除參加安濃津YOSAKOI街舞活動，也安排前往當地老人院進行慈善義演，傳達台灣熱情友善好客的特質，以溫暖的心拉近彼此的距離。

觀光局說，此行拜會三重縣知事鈴木英敬，深化雙方在觀光、文化等方面的交流，此外，三重縣也是第一個在台灣燈會展燈的日本地方政府單位並連續多年參加。

觀光局說，林坤源也於席間代表局長周永暉，盛情邀請三重縣參加明年在台中舉辦的「台灣燈會」，該次台灣燈會以森林為主題，與擁抱山海的三重縣形象契合，相信可激盪出不同的火花，相信能藉由觀光帶動彼此經濟、文化、情感等各方面的發展，強化台日雙方情誼，推動日本旅客訪台人次再創新高。

交通部觀光局主任秘書林坤源與台東縣長饒慶鈴共同拜會日本三重縣知事鈴木英敬。圖／觀...
交通部觀光局主任秘書林坤源與台東縣長饒慶鈴共同拜會日本三重縣知事鈴木英敬。圖／觀光局提供
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台東高商Time for Taiwan台灣代表團。圖／觀光局提供
台東高商Time for Taiwan台灣代表團。圖／觀光局提供
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台灣燈會原住民台東
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