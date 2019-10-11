漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



來自日本千葉縣的「鳥丈爐端燒」，即日起集結店內10品人氣料理，新推出「鳥丈招牌套餐」，另外也針對秋季推出「和風漢堡排套餐」等新品。另外店內也新推出清酒之賞的活動，包括有「不動 純米大吟釀」等一系列日本清酒，三杯原價680元，特價480元。【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

本次推出的「鳥丈招牌套餐」，以生菜沙拉、柚子漬物、萬里風味醬菜作為前菜，還有季節生魚片、廣島牡蠣、天麩羅等配菜，並有明太子雞柳、鹽烤豬五花等串烤料理，每套480元，僅限美麗華店午間限量供應。

和風漢堡排套餐，則是將日本家庭料理常見的漢堡排作為主角，透過台灣究好豬與澳洲牛的混合餡料，帶來扎實又富有肉汁的口感。套餐中還包括有酥炸茄子、糯米椒等時蔬可供搭配，每套350元，也可加價升級套餐。

選用不動 純米大吟釀、久保田 千壽、豊香 春 純米等三款清酒的「清酒之賞」組合，讓民眾可以品嚐到不同風味的清酒。不動 純米大吟釀具有沉穩香氣，適合搭配醬燒雞肉丸；久保田 千壽則有清爽口感，可與烤鮮魚搭配；至於豊香 春 純米酒精濃度高、清甜帶酸，可與酸甜的沙拉搭配。每套480元。