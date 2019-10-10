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「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58聯合報 記者陳睿中／即時報導

2020《京都大阪米其林指南》近日正式公佈，本次京都共有8間餐廳拿下三星的最高殊榮，另外還有21間餐廳獲得二星，77間獲得一星。至於大阪共計3間名店獲得三星，其中柏屋（Kashiwaya）、太庵（Taian）等兩間餐廳再度蟬聯，已經連續10年拿下三星，另外還有16間二星、79間一星餐廳。

本次京都獲得三星殊榮的8間餐廳，均是日式料理風格，包括有菊乃井、吉兆等知名餐廳。其中祇園さゝ木（Gion Sasaki）以及前田（Maeda）則為新晉升的三星新血。另外，融合日式料理與西方技巧的新門前米村（Shimmonzen Yonemura），還有おたぎ（Otagi）也都在今年成功拿下二星。至於一星名單中，共有ビーニ（Bini）、東山吉寿（Higashiyama Yoshihisa）、釜座 長島（Kamanza Nagashima）等8間新餐廳，呈現出壽司、懷石料理、義大利菜等不同的風格。

大阪部份，柏屋、太庵及Hajime均勇奪三星榮耀，而柏屋與太庵更已經是連續10年摘下三星。青木、花祥、鮨原正等16間餐廳，則是獲得二星。在79間一星餐廳中，共有昇六、Hatsu等10間新進餐廳，供應有天婦羅、壽司、法式等多元化的料理。

本次的指南中，另外還收錄京都100間必比登推介餐廳，以及111間大阪的必比登推介餐廳，共計有37間為新入選。整體種類囊括居酒屋、拉麵、串燒、中華料理與西式料理，其中京都的「インド食堂 タルカ」，也是首度入選該指南的印度料理餐廳。

京都的祇園さゝ木，今年成功拿下三星。圖／擷取自Gion Sasaki官網
京都的祇園さゝ木，今年成功拿下三星。圖／擷取自Gion Sasaki官網
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大阪的「柏屋」已經連續10年獲得米其林三星肯定。圖／擷取自柏屋官網
大阪的「柏屋」已經連續10年獲得米其林三星肯定。圖／擷取自柏屋官網
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京都大阪日本料理
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