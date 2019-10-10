「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



2020《京都大阪米其林指南》近日正式公佈，本次京都共有8間餐廳拿下三星的最高殊榮，另外還有21間餐廳獲得二星，77間獲得一星。至於大阪共計3間名店獲得三星，其中柏屋（Kashiwaya）、太庵（Taian）等兩間餐廳再度蟬聯，已經連續10年拿下三星，另外還有16間二星、79間一星餐廳。

本次京都獲得三星殊榮的8間餐廳，均是日式料理風格，包括有菊乃井、吉兆等知名餐廳。其中祇園さゝ木（Gion Sasaki）以及前田（Maeda）則為新晉升的三星新血。另外，融合日式料理與西方技巧的新門前米村（Shimmonzen Yonemura），還有おたぎ（Otagi）也都在今年成功拿下二星。至於一星名單中，共有ビーニ（Bini）、東山吉寿（Higashiyama Yoshihisa）、釜座 長島（Kamanza Nagashima）等8間新餐廳，呈現出壽司、懷石料理、義大利菜等不同的風格。

大阪部份，柏屋、太庵及Hajime均勇奪三星榮耀，而柏屋與太庵更已經是連續10年摘下三星。青木、花祥、鮨原正等16間餐廳，則是獲得二星。在79間一星餐廳中，共有昇六、Hatsu等10間新進餐廳，供應有天婦羅、壽司、法式等多元化的料理。