就是話題保證！日本吉田包跨界余文樂自創潮牌

2019-10-10 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



跨界聯名總是話題的保證，因此日本吉田包（YOSHIDA PORTER）就和余文樂的自創潮牌MADNESS首度聯合創作；而比利時袋包品牌Kipling也與當紅的中國設計師Angel Chen（陳安琪）合作，打造一系列充滿繽紛、可愛圖案的包款。

此次YOSHIDA PORTER與MADNESS聯名創作以「軍風」為題，主布料採用橄欖綠高密度尼龍牛津布，同時講究織帶、拉片等細節處顏色，利用同色調不同色系的配色，提升軍用感。同時MADNESS跳色的原創Logo布標、釘釦織帶融入設計中，並強調多重都市機能概念，透過PORTER製袋技術結合打造，一系列共推出5款單品。最受男性消費者青睞的大型後背包，有多口袋及大容量收納空間，可以分開存放行李及隨身物品，軍風標籤，還帶有余文樂手寫的編號及親筆簽名。中性的肩背包，具備輕量、扁薄特色，呼應輕便小包的時代，其內部裝有可移動內袋，可以當成額外小袋使用。