就是話題保證！日本吉田包跨界余文樂自創潮牌
跨界聯名總是話題的保證，因此日本吉田包（YOSHIDA PORTER）就和余文樂的自創潮牌MADNESS首度聯合創作；而比利時袋包品牌Kipling也與當紅的中國設計師Angel Chen（陳安琪）合作，打造一系列充滿繽紛、可愛圖案的包款。
此次YOSHIDA PORTER與MADNESS聯名創作以「軍風」為題，主布料採用橄欖綠高密度尼龍牛津布，同時講究織帶、拉片等細節處顏色，利用同色調不同色系的配色，提升軍用感。同時MADNESS跳色的原創Logo布標、釘釦織帶融入設計中，並強調多重都市機能概念，透過PORTER製袋技術結合打造，一系列共推出5款單品。最受男性消費者青睞的大型後背包，有多口袋及大容量收納空間，可以分開存放行李及隨身物品，軍風標籤，還帶有余文樂手寫的編號及親筆簽名。中性的肩背包，具備輕量、扁薄特色，呼應輕便小包的時代，其內部裝有可移動內袋，可以當成額外小袋使用。
而中國設計師Angel Chen近期曝光度高，除了與快時尚龍頭品牌合作之外，Kipling也邀請她一同聯手，結合中西美學元素，以國際化的方式創造新款袋包。Angel Chen設計出兩個圖案，並運用於DELIA、ART M和HALIMA等包款，從包身上可以看見音樂的代表元素以英文字母「Do Re Mi」及中國傳統吉祥圖案合而為一，並加入她慣用的橡粉色與牛仔布料元素。除了鮮豔的色彩搭配，輕巧便利的設計也是聯名系列的特色，易於配搭各種服飾，是每日外出不可或缺的夥伴。
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