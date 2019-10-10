TISSOT力挺！黃鴻升戴新表亮相「Plan B」微電影
雖然與金鐘獎失之交臂，但全方位藝人「小鬼」黃鴻升的音樂計畫依舊進行中，除了包辦了詞曲創作，還自己拍攝新MV以及「Plan B」微電影。而天梭表（TISSOT）也同樣力挺，讓全新的Seastar 1000 World Preimiere腕表，伴黃鴻升穿梭每一個身份。
日前黃鴻升推出的微電影是為最新單曲「Plan B」而拍攝的，透過微電影劇情式的拍攝手法闡述人生的時間流，而他在則飾演了一位要與時間競賽的室內設計總監。還找來了好友蔡昌憲、李霈瑜（大霈）友情客串演出，故事敘述了正在人生道路上徘徊與愛情萌芽的「李東彥」，會在面對抉擇時如何做出最終決定。從經驗投射出帶有點自傳式意味微電影，黃鴻升希望透過這個自導自演的作品，闡述無論你現在正處於自己的Plan A或Plan B，都要有勇氣與堅定去執行自己的人生計畫。
而從2018年開始就和黃鴻升有密切合作的天梭表也力挺了這支微電影的完成，並讓主角在劇中配戴了全球首賣款的Seastar 1000表款，成為造型的重點之一。黃鴻升更自認與 Seastar 1000潛水表，有許多雷同之處，「水性好，抗壓力強，堅固耐用」，也間接說明了他目前在演藝工作的特質。這款全球首賣款的Seastar 1000腕表，在9月中旬上市後，黑、金配色在短時間內引起許多表迷的高度注目， 但直至10月17日止，都僅限於台北101天梭表名品店獨家販售。
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