TISSOT力挺！黃鴻升戴新表亮相「Plan B」微電影

2019-10-10 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



雖然與金鐘獎失之交臂，但全方位藝人「小鬼」黃鴻升的音樂計畫依舊進行中，除了包辦了詞曲創作，還自己拍攝新MV以及「Plan B」微電影。而天梭表（TISSOT）也同樣力挺，讓全新的Seastar 1000 World Preimiere腕表，伴黃鴻升穿梭每一個身份。

日前黃鴻升推出的微電影是為最新單曲「Plan B」而拍攝的，透過微電影劇情式的拍攝手法闡述人生的時間流，而他在則飾演了一位要與時間競賽的室內設計總監。還找來了好友蔡昌憲、李霈瑜（大霈）友情客串演出，故事敘述了正在人生道路上徘徊與愛情萌芽的「李東彥」，會在面對抉擇時如何做出最終決定。從經驗投射出帶有點自傳式意味微電影，黃鴻升希望透過這個自導自演的作品，闡述無論你現在正處於自己的Plan A或Plan B，都要有勇氣與堅定去執行自己的人生計畫。