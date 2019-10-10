送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



為慶祝登台週年慶，來自日本的勝政豬排、勝勢豬排，即日起開始推出一系列秋季活動。除了消費增送炸豬排風味快煮麵、紅糯香米之外，還有酥炸廣島牡蠣、松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐等時令新品上桌。

即日起至10月27日期間，勝政豬排推出「豬寶盒套餐」，除了酥炸腰內豬排外，還有鱈魚西京燒、廣島牡蠣、醬煮栗子南瓜佐章魚、鮭魚玉子燒等配菜，以及草蝦、杏鮑菇、筊白筍天婦羅，每套450元。另外至年底期間，勝政豬排還以2L尺寸的「廣島牡蠣」入菜，推出酥炸廣島牡蠣佐三色醬套餐、酥炸廣島牡蠣里肌豬排套餐、單點酥炸牡蠣等系列料理。秋季並限定推出「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」，透過松茸與綜合野菇的香氣，為料理帶來濃厚溫潤的風味。

至於勝勢豬排同樣以2L廣島牡蠣作為主角，自即日起至年底期間，供應酥炸廣島牡蠣套餐、酥炸牡蠣腰內豬排套餐、單點酥炸牡蠣等餐點，另外還有期間限定的「牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」可供選擇。