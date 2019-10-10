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送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24聯合報 記者陳睿中／即時報導

為慶祝登台週年慶，來自日本的勝政豬排、勝勢豬排，即日起開始推出一系列秋季活動。除了消費增送炸豬排風味快煮麵、紅糯香米之外，還有酥炸廣島牡蠣、松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐等時令新品上桌。

即日起至10月27日期間，勝政豬排推出「豬寶盒套餐」，除了酥炸腰內豬排外，還有鱈魚西京燒、廣島牡蠣、醬煮栗子南瓜佐章魚、鮭魚玉子燒等配菜，以及草蝦、杏鮑菇、筊白筍天婦羅，每套450元。另外至年底期間，勝政豬排還以2L尺寸的「廣島牡蠣」入菜，推出酥炸廣島牡蠣佐三色醬套餐、酥炸廣島牡蠣里肌豬排套餐、單點酥炸牡蠣等系列料理。秋季並限定推出「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」，透過松茸與綜合野菇的香氣，為料理帶來濃厚溫潤的風味。

至於勝勢豬排同樣以2L廣島牡蠣作為主角，自即日起至年底期間，供應酥炸廣島牡蠣套餐、酥炸牡蠣腰內豬排套餐、單點酥炸牡蠣等餐點，另外還有期間限定的「牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」可供選擇。

為分別慶祝登台6週年、5週年，勝政與勝勢自10月14日至10月20日期間，祭出一系列慶祝活動。凡點購套餐必加入Line好友，勝政豬排即贈送限定的「炸豬排風味快煮麵」，而勝勢豬排則贈送「紅糯香米」。業者表示，炸豬排風味快煮麵是由百年歷史的小笠原製粉株式會社打造而成，適合加購店內的豬排回家搭配享用。

為慶祝週年，勝政豬排推出消費加好友贈送「炸豬排風味快煮麵」的活動。圖／勝政豬排提...
為慶祝週年，勝政豬排推出消費加好友贈送「炸豬排風味快煮麵」的活動。圖／勝政豬排提供
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勝勢豬排推出期間限定的牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐。圖／勝勢豬排提供
勝勢豬排推出期間限定的牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐。圖／勝勢豬排提供
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勝政豬排推出「酥炸廣島牡蠣佐三色醬」等一系列新品。圖／勝政豬排提供
勝政豬排推出「酥炸廣島牡蠣佐三色醬」等一系列新品。圖／勝政豬排提供
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