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CHAUMET巴黎珠寶展 反轉風格讓經典配飾變前衛

2019-10-10 15:22聯合報 記者曾智緯／即時報導

繼先前的文學珠寶展之後，從即日起至11月2日為止，高級珠寶品牌Chaumet在其臨時店（巴黎聖日耳曼大道165號）舉辦了Autrement 藝術展。此次聚焦珠寶的可應用性，結合了古董以及現代作品，同時透過Julia Hetta的一系列照片讓配飾有更多的詮釋可能。

Autrement展覽串連了過去以及現在、藝術與時尚、歷史與趨勢，展現出Chamuet的傳承與當代創作之間前的對話。因此，Julia Hetta的照片呈現了25件由15世紀至19世紀品牌的骨董以及當代作品，有著全新詮釋多樣性的珠寶穿戴風格。高級珠寶項鍊可以是頭飾、Jeux de Liens和Liens Séduction系列的項鍊戴在肩帶或腳踝上，變成腳鍊。而Espiègleries的胸針則被當做髮夾、Liens Évidence結婚戒指捆在髮束上成為頭飾，Joséphine Aigrette的手鐲變成掌中珠寶，另有Bee My Love雞尾酒戒指變成了圍巾環等等。

Chaumet藉由Autrement展覽，不只說明了經典珠寶能經歷時間的考驗，其美學與工藝更是益發的雋永。其次，在過去與現有作品的並列下，更能讓觀者清楚品牌在珠寶製作時的脈絡，同時啟發著對已有的首飾，有著全新觀點，優美的設計也能變身前衛配件，為自己增添多變風格。

Chaumet麥穗18K黃金胸針，約40萬元。圖／Chaumet提供
Chaumet麥穗18K黃金胸針，約40萬元。圖／Chaumet提供
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Jeux de Liens長項鍊也能變成髮飾來配戴，反轉了高級珠寶的可應用性。圖...
Jeux de Liens長項鍊也能變成髮飾來配戴，反轉了高級珠寶的可應用性。圖／Chaumet提供
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Chaumet麥穗18K白金丹泉石雞尾酒戒，約150萬元。圖／Chaumet提供
Chaumet麥穗18K白金丹泉石雞尾酒戒，約150萬元。圖／Chaumet提供
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Chaumet Jeux de Liens長項鍊，18K玫瑰金，鑲鋪孔雀石與明亮...
Chaumet Jeux de Liens長項鍊，18K玫瑰金，鑲鋪孔雀石與明亮式切鑽石，約40萬元。圖／Chaumet提供
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Julia Hetta的照片呈現了25件由15世紀至19世紀品牌的骨董以及當代作...
Julia Hetta的照片呈現了25件由15世紀至19世紀品牌的骨董以及當代作品，有著全新詮釋多樣性的珠寶穿戴風格。圖／Chaumet提供
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Chaumet的Autrement展覽串連了過去以及現在、藝術與時尚、歷史與趨勢...
Chaumet的Autrement展覽串連了過去以及現在、藝術與時尚、歷史與趨勢。圖／Chaumet提供
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Chaumet麥穗18K黃金耳環，約60萬元。圖／Chaumet提供
Chaumet麥穗18K黃金耳環，約60萬元。圖／Chaumet提供
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原本的麥穗18K黃金胸針，藉由組合之後，更能成為造型上的亮點。圖／Chaumet...
原本的麥穗18K黃金胸針，藉由組合之後，更能成為造型上的亮點。圖／Chaumet提供
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Jeux de Liens和Liens Séduction系列的項鍊戴在腳踝上，...
Jeux de Liens和Liens Séduction系列的項鍊戴在腳踝上，變成腳鍊。圖／Chaumet提供
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