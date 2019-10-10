CHAUMET巴黎珠寶展 反轉風格讓經典配飾變前衛

2019-10-10 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



繼先前的文學珠寶展之後，從即日起至11月2日為止，高級珠寶品牌Chaumet在其臨時店（巴黎聖日耳曼大道165號）舉辦了Autrement 藝術展。此次聚焦珠寶的可應用性，結合了古董以及現代作品，同時透過Julia Hetta的一系列照片讓配飾有更多的詮釋可能。

Autrement展覽串連了過去以及現在、藝術與時尚、歷史與趨勢，展現出Chamuet的傳承與當代創作之間前的對話。因此，Julia Hetta的照片呈現了25件由15世紀至19世紀品牌的骨董以及當代作品，有著全新詮釋多樣性的珠寶穿戴風格。高級珠寶項鍊可以是頭飾、Jeux de Liens和Liens Séduction系列的項鍊戴在肩帶或腳踝上，變成腳鍊。而Espiègleries的胸針則被當做髮夾、Liens Évidence結婚戒指捆在髮束上成為頭飾，Joséphine Aigrette的手鐲變成掌中珠寶，另有Bee My Love雞尾酒戒指變成了圍巾環等等。