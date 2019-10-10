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國慶連假開吃！環球購物中心6大新進美食優惠攻略

2019-10-10 14:22聯合報 記者江佩君／即時報導

環球購物中心（Global Mall）周年慶在10月10日登場，適逢雙十連假，各店有多家美食品牌新開幕，同時祭出超值開幕優惠，今起一路至年底使用環球購物中心GM pay消費美食，還可享點數最高兩倍送。

● 板橋車站「点心」首店開幕首三日點心25元

新葡苑餐飲集團旗下的「点心」首店10/10於板橋車站B1正式開幕，以經典港點及燒臘便當為主，11/1起將開賣早餐。港點採單顆售價、份量任選的方式點餐，店內設有12個座位區，方便民眾內用或外帶。慶祝開幕，首三日(10/10～10/12)點心全面均一價單顆25元，便當全面均一價99元；10/10～10/31消費滿300元送30元現金折價券；10/13～10/20 點心買5送1。

● 板橋車站「邁泉豬排小邁店」新北首店獨家首賣黑醋腰內豬排迷你漢堡

曾獲東京車站最佳伴手禮的「邁泉豬排小邁店」，首度插旗新北，10/10於板橋車站B1開幕，除了經典熱銷三明治，獨家首賣「黑醋腰內豬排迷你漢堡」，腰內肉搭配酸甜黑醋醬，適合女性上班族下午茶或午餐，售價55元。看準車站人潮，於早上7點推出早餐，推出腰內豬排三明治、漢堡排三明治及蝦排三明治三款店內人氣招牌，搭配豆漿或紅茶，組合優惠價99元起。歡慶開幕，10/10上午11點後，消費任一品項，可以10元加購限量漢堡排迷你漢堡一個。

● 板橋車站「咖樂迪咖啡農場」50項商品5折起

「咖樂迪咖啡農場」繼全台最大店進駐環球購物中心新北中和後，現在插旗板橋車站B1，慶祝開幕，推出超過50個品項商品限時限量優惠5折起，包括柔和咖樂迪、義式烘焙、巴西巨嘴鳥、美式綜合四款咖樂迪咖啡農場經典咖啡豆5折。還有多項人氣商品限時特價，豆乳夾心餅乾原價78元，特價59元；咖樂迪熟成火腿原價99元，特價89元；日本熱銷零嘴香脆香蕉片原價99元，特價89元。

● 南港車站「泰昌餅家」限定四日蛋撻買6送6

香港蛋撻名店「泰昌餅家」進駐南港車站B1，10/12至10/15連續四天推出皇家蛋撻買6送6，每日限量100組，每人限購1組。除了必吃的蛋撻以及茶餐廳道地港點外，另推出南港車站獨家限定餐點，共有六種口味的意粉，包含忌廉火腿意粉、胡麻醬雞肉意粉、青醬雞肉意粉及香辣茄汁雞肉、海鮮、牛扒意粉，售價250元。

● 桃園A8文青新櫃登場 「敝姓鍋」、「Who’s Tea 鬍子茶」茶飲買一送一

桃園A8近期新櫃大走單人經濟、文青風。來自台中，加了整瓶牛奶的超夯個人小火鍋「敝姓鍋」首度進軍百貨商場，牆面上各種姓氏的立體字設計充滿特色，起司牛奶鍋使用一整瓶高大牧場牛奶，還有一盤乳酪絲，湯頭香濃醇，售價258元起。慶祝開幕，10/10至10/13看姓氏筆畫送甜蝦，上限每人十隻；10/10至10/23打卡出示戶籍桃園的身份證，肉量變多。

以手搖飲結合輕食早餐的「Who’s Tea 鬍子茶」也是首度進軍百貨商場，除了知名的黑鬍子奶蓋系列茶飲，還有輕食吐司，像是豬排烘蛋、麻辣炒牛肉、花生煉乳麻糬多種創新口味，售價59元起。10/10至10/13打卡招牌黑鬍子系列茶飲買一送一；10/10至10/23打卡身分證有「8」者，飲料打8折。

桃園A8「敝姓鍋」起司牛奶鍋加入一整瓶高大牧場牛奶，推薦價258元起。圖／環球購...
桃園A8「敝姓鍋」起司牛奶鍋加入一整瓶高大牧場牛奶，推薦價258元起。圖／環球購物中心提供
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「点心」進駐板橋車站B1，慶祝開幕首三日(10/10～10/12)點心全面均一價...
「点心」進駐板橋車站B1，慶祝開幕首三日(10/10～10/12)點心全面均一價單顆25元。圖／環球購物中心提供
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「咖樂迪咖啡農場」進駐板橋車站B1，慶祝開幕推出超過50個品項商品限時限量優惠5...
「咖樂迪咖啡農場」進駐板橋車站B1，慶祝開幕推出超過50個品項商品限時限量優惠5折起。圖／環球購物中心提供
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「邁泉豬排小邁店」，新北首店進駐板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
「邁泉豬排小邁店」，新北首店進駐板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
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板橋車站「咖樂迪咖啡農場」豆乳夾心餅乾原價78元，特價59元。圖／環球購物中心提...
板橋車站「咖樂迪咖啡農場」豆乳夾心餅乾原價78元，特價59元。圖／環球購物中心提供
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來自台中的個人小火鍋「敝姓鍋」進駐桃園A8二樓。圖／環球購物中心提供
來自台中的個人小火鍋「敝姓鍋」進駐桃園A8二樓。圖／環球購物中心提供
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板橋車站「邁泉豬排小邁店」首賣黑醋腰內豬排迷你漢堡，售價55元。圖／環球購物中心...
板橋車站「邁泉豬排小邁店」首賣黑醋腰內豬排迷你漢堡，售價55元。圖／環球購物中心提供
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「泰昌餅家」進駐南港車站B1，10/12至10/15連續四天推出皇家蛋撻買6送6...
「泰昌餅家」進駐南港車站B1，10/12至10/15連續四天推出皇家蛋撻買6送6，每日限量100組，每人限購1組。圖／環球購物中心提供
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