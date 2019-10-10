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環球購物中心GM pay上線 周年慶祭史上最高36％回饋

2019-10-10 10:02聯合報 記者江佩君／即時報導

環球購物中心（Global Mall）周年慶首波今(10)日起至11月3日由北部五家店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9率先開跑，GM pay同步正式上線，聯名卡友10月底前首次登入App會員並綁定GM pay，首刷最高回饋可達36%，為歷年周年慶最高回饋，此外，全台7店超過50個新櫃輪番登場，全力搶攻周年慶商機。

● GM pay上線最高回饋36% 美食享點數2倍送

迎戰周年慶環球購物中心GM pay正式上線，聯名卡友在10月31日前首次登入App會員並綁定GM pay，首刷滿1千元，可獲得1,200點相當於360元抵用回饋，回饋率高達36%。年底前使用GM pay消費美食可享點數加贈最高2倍送。

各店滿千送百回饋包括，新北中和、桃園A8會員今日起至10月23日全館當日累計消費滿5,000元送500元電子禮券，刷Global Mall聯名卡滿5,000元再加送300元，回饋率最高達16%。車站型商場板橋車站、南港車站、林口A9，刷Global Mall聯名卡當日單筆消費滿2,000元送100元。新北中和加碼推化妝品、內睡衣區滿額回饋，會員當日單筆滿3,000元送300元；家電、健康器材當日單筆滿10,000元送1,000元。

● 50個新櫃輪番登場 多家新北首發品牌進駐

另外，從餐飲美食、複合式選物店、服飾到生活雜貨，有多個獨家、新北首店品牌進駐，中和店包括「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店將於10月18日開幕、「燒肉LIKE」緊接著10月19日進駐。有人流優勢的板橋車站，更是餐飲品牌必爭之地，近期有日本「錦拉麵」、越式料理「談談越」、「咖樂迪咖啡農場」新葡苑新品牌「点心」、「邁泉豬排」接連開幕，周年慶期間還將有「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」、「Miopane」、「成真咖啡」陸續登場。南港車站則有「泰昌餅家」、「錦拉麵」、「12MINI」，桃園A8則有個人小火鍋「敝姓鍋」、輕食飲品「Who’s Tea鬍子茶」。

● 攜手RODY跳跳馬 打造超萌周年慶

另外，環球購物中心也攜手「RODY跳跳馬」，在新北中和、板橋車站及桃園A8推出快閃店、拍照打卡點及人偶見面會，新北中和大門口有全台唯一3米高RODY大充氣球、RODY嘟嘟小火車。10月10日至13日會員累積消費滿2,000元，並扣會員點數10點，即可獲得限量RODY毛毯，刷聯名卡消費還有多項限量滿額禮可兌換。

燒肉LIKE新北市首店，10/19進駐環球購物中心新北中和店。圖／環球購物中心提...
燒肉LIKE新北市首店，10/19進駐環球購物中心新北中和店。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心周年慶，GM pay正式上線最高回饋36%，同步推出RODY 35周...
環球購物中心周年慶，GM pay正式上線最高回饋36%，同步推出RODY 35周年系列贈品。圖／環球購物中心提供
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祥富水產沙茶火鍋超市新北市首店，10/18進駐環球購物中心新北中和店。圖／環球購...
祥富水產沙茶火鍋超市新北市首店，10/18進駐環球購物中心新北中和店。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心新北中和店周年慶期間推特別版RODY嘟嘟小火車。圖／環球購物中心提供
環球購物中心新北中和店周年慶期間推特別版RODY嘟嘟小火車。圖／環球購物中心提供
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10/18至10/20刷環球購物中心聯名卡消費滿1,000元，送RODY輕量摺疊...
10/18至10/20刷環球購物中心聯名卡消費滿1,000元，送RODY輕量摺疊傘。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心周年慶，GM pay正式上線最高回饋36%。圖／環球購物中心提供
環球購物中心周年慶，GM pay正式上線最高回饋36%。圖／環球購物中心提供
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新葡苑旗下新品牌「点心」，進駐環球購物中心板橋車站新葡苑旗下新品牌「点心」新進駐...
新葡苑旗下新品牌「点心」，進駐環球購物中心板橋車站新葡苑旗下新品牌「点心」新進駐。圖／環球購物中心提供
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