蔡燦得、蔡淑臻 看JAMEI CHEN大秀放逐的南歐風景

2019-10-10 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



台北時裝周壓軸日登場的首場大秀JAMEI CHEN陳季敏，以「EXILE：放逐」作為主題，發表2020春夏系列新作，秀場布景為有著沙漠、仙人掌的荒蕪意象，服裝上大量運用的錫箔銀色，帶來過曝日光的張力，以白色系為主的絲綢、棉麻服裝，展現白淨細緻的高雅。

JAMEI CHEN春夏發表嘉賓蔡燦得，以黑白色系的慵懶長洋裝現身；蔡淑臻則是一身清爽的白、駝色系，有獵旅風格的帥氣優雅。伴隨著歌手Nader Rahy的歌曲「Kashmir」，在樂音的震耳欲聾中，服裝卻是沉靜寧謐的風格，「EXILE：放逐」系列靈感來自創辦人陳季敏設計師、藝術總監郭英聲，在參加威尼斯雙年展途中經歷的南歐之旅，在回憶以及紀錄圖像中，鋪陳為故事、線條以及色彩交織而成的新作，延續往昔以白色為基底的風格，選用舒適的棉麻布料，鏤空與包覆之間，展現若隱若現的寬鬆性感，散發著南歐的悠閒隨性。