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蔡燦得、蔡淑臻 看JAMEI CHEN大秀放逐的南歐風景

2019-10-10 10:01聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

台北時裝周壓軸日登場的首場大秀JAMEI CHEN陳季敏，以「EXILE：放逐」作為主題，發表2020春夏系列新作，秀場布景為有著沙漠、仙人掌的荒蕪意象，服裝上大量運用的錫箔銀色，帶來過曝日光的張力，以白色系為主的絲綢、棉麻服裝，展現白淨細緻的高雅。

JAMEI CHEN春夏發表嘉賓蔡燦得，以黑白色系的慵懶長洋裝現身；蔡淑臻則是一身清爽的白、駝色系，有獵旅風格的帥氣優雅。伴隨著歌手Nader Rahy的歌曲「Kashmir」，在樂音的震耳欲聾中，服裝卻是沉靜寧謐的風格，「EXILE：放逐」系列靈感來自創辦人陳季敏設計師、藝術總監郭英聲，在參加威尼斯雙年展途中經歷的南歐之旅，在回憶以及紀錄圖像中，鋪陳為故事、線條以及色彩交織而成的新作，延續往昔以白色為基底的風格，選用舒適的棉麻布料，鏤空與包覆之間，展現若隱若現的寬鬆性感，散發著南歐的悠閒隨性。

作品中融入音樂、旅行、攝影等元素，已成為JAMEI CHEN的標誌設計，展現獨特人文風格，也散發設計師陳季敏獨有的敏銳觀察，本季運用大量的金屬光澤面料，包括服裝的異材質拼接或是汪星人輪廓的可愛配件，為素白簡淨的服裝點綴了新潮面貌。

模特兒王思偉演繹以圖像為元素的飄逸裙裝。記者季相儒／攝影
模特兒王思偉演繹以圖像為元素的飄逸裙裝。記者季相儒／攝影
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蔡淑臻為JAMEI CHEN大秀嘉賓。記者季相儒／攝影
蔡淑臻為JAMEI CHEN大秀嘉賓。記者季相儒／攝影
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光澤面料與蕾絲棉麻的混搭，加上腰際的汪星人輪廓小配件，為2020春夏造型之一。記...
光澤面料與蕾絲棉麻的混搭，加上腰際的汪星人輪廓小配件，為2020春夏造型之一。記者季相儒／攝影
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JAMEI CHEN陳季敏以「EXILE：放逐」作為2020春夏主題。記者季相儒...
JAMEI CHEN陳季敏以「EXILE：放逐」作為2020春夏主題。記者季相儒／攝影
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設計師陳季敏在台北時裝周發表2020春夏新作。圖片／主辦單位提供
設計師陳季敏在台北時裝周發表2020春夏新作。圖片／主辦單位提供
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蔡燦得以黑白色系洋裝現身JAMEI CHEN大秀。記者季相儒／攝影
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