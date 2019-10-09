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郝明義策展 台灣於法蘭克福書展首設漫畫館

2019-10-09 23:27聯合報 記者陳宛茜／即時報導

2019德國法蘭克福書展將於10月16日至20日舉行。台灣館除了以「台灣：故事之島」 ( TAIWAN: Island of Amazing Stories )為主題，更首度增設「台灣漫畫館」，由大塊董事長郝明義規劃主題「台灣漫畫森林」，邀請國內三大人氣漫畫家常勝、HOM，以及專職coser的美型漫畫家陳漢玲，攜手躍進漫畫國際舞台。

每年十月舉辦的法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair），為全世界最大且重要的書展。2019年法蘭克福書展主題國是挪威，設定「The Dream We Carry(我們攜帶的夢想)」主題；書展本身除了維持版權銷售與跨國、跨域合作重鎮角色，也多方開發科技新知跟出版趨勢的跨域介紹。

2019年法蘭克福書展共有5大展館，F.1是挪威主題國館；3館是童書漫畫館，包括童漫、旅行、烹飪、宗教出版品；4館是亞洲語系、德語系、藝術書區；5館屬於歐洲、中東、西語系國家；6館則以英語系國家為主，還有今年新搬遷的Festhalle 版權中心。

本屆法蘭克福書展台灣館位置在4.0 D50，展館面積166平方公尺，鄰近日本、韓國、印尼、泰國、中國與德國數位出版與出版流通等產業，是4館人潮眾多的精華地段。展區規劃「台灣故事之島書區」，並邀請兩位以海洋文學見長的作家夏曼‧藍波安、廖鴻基，分享臺灣精彩迷人的海洋文化。

台灣漫畫館則在3.0 H45，展館面積40平方公尺，鄰近韓國、德國等國際童漫重要出版公司。台灣漫畫館今年邀請策展人郝明義規劃主題「台灣漫畫森林」，結合森林的富饒意趣，與德國與歐陸森林地貌有更貼近的對話。

法蘭克福書展參展團隊合影。圖/文化部提供
法蘭克福書展參展團隊合影。圖/文化部提供
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法蘭克福德國挪威
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