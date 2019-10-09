江宏傑、王陽明拋下老婆 衝COACH「火影忍者」上市派對

2019-10-09 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



COACH發表COACH X MBJ聯名系列，這是與品牌男裝全球代言人Michael B. Jordan首次合作的限量款，以「火影忍者」為靈感，重度粉絲ØZI想全部打包帶走，陳庭妮以手裡劍作為髮型設計靈感，參與101 COACH專門店的熱血派對之夜。

王陽明特別和大學同學、華裔時尚部落客Eugene Tong連袂出席，首次於台灣公開露面的Eugene Tong以COACH X MBJ二合一MA-1夾克搭襯灰色休閒褲，表示每個人都應該有自己的風格、穿出自己的style，30分鐘就搞定自信穿搭。日前才宣布蔡詩芸懷孕喜訊的王陽明，近期在南部拍戲，太太的消夜只好等殺青後再服務，對於COACH X MBJ系列，特別鍾愛九○年代混搭軍裝風的細節。

陳庭妮以手裡劍的直角圖形，作為髮型的靈感，身上的經典丹寧外套是她特別想入手的款式，不管幾年之後穿都可以作為搭配，懂的人看到背後的「火影忍者」圖樣就會知道這件很厲害喔；而蔡旻紋則是看中了腰包，想買回家給卡漫迷先生；常出席時尚活動的江宏傑，表示仍然很緊張，畢竟時尚領域並非擅長，如果老婆小愛在身邊就比較不會緊張，並且盛讚太太的眼光和風格都非常好，穿搭都問她意見。

█軍裝、街頭風 融入設計細節

最強「火影忍者」粉絲ØZI則是小學一路看到高中，公仔、扭蛋收藏齊全，還曾看到感動落淚，他穿了漩渦鳴人丹寧外套、瞳術為細節的鞋子，就是要把所有人物都放在身上過足癮。COACH X MBJ系列來自Jordan成長文化背景以及對於漫畫的喜愛，也是他在時尚設計產業初試啼聲之作，將主角漩渦鳴人（Naruto Uzumaki）踏上修煉旅途的冒險歷程，呼應COACH鼓舞年輕世代的理念。