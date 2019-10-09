親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美中貿易戰情升溫 首度掛鉤中共人權問題

朱立倫：國慶升旗 慶祝雙十到底在紀念什麼？

江宏傑、王陽明拋下老婆 衝COACH「火影忍者」上市派對

2019-10-09 20:41聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

COACH發表COACH X MBJ聯名系列，這是與品牌男裝全球代言人Michael B. Jordan首次合作的限量款，以「火影忍者」為靈感，重度粉絲ØZI想全部打包帶走，陳庭妮以手裡劍作為髮型設計靈感，參與101 COACH專門店的熱血派對之夜。

王陽明特別和大學同學、華裔時尚部落客Eugene Tong連袂出席，首次於台灣公開露面的Eugene Tong以COACH X MBJ二合一MA-1夾克搭襯灰色休閒褲，表示每個人都應該有自己的風格、穿出自己的style，30分鐘就搞定自信穿搭。日前才宣布蔡詩芸懷孕喜訊的王陽明，近期在南部拍戲，太太的消夜只好等殺青後再服務，對於COACH X MBJ系列，特別鍾愛九○年代混搭軍裝風的細節。

陳庭妮以手裡劍的直角圖形，作為髮型的靈感，身上的經典丹寧外套是她特別想入手的款式，不管幾年之後穿都可以作為搭配，懂的人看到背後的「火影忍者」圖樣就會知道這件很厲害喔；而蔡旻紋則是看中了腰包，想買回家給卡漫迷先生；常出席時尚活動的江宏傑，表示仍然很緊張，畢竟時尚領域並非擅長，如果老婆小愛在身邊就比較不會緊張，並且盛讚太太的眼光和風格都非常好，穿搭都問她意見。

█軍裝、街頭風 融入設計細節

最強「火影忍者」粉絲ØZI則是小學一路看到高中，公仔、扭蛋收藏齊全，還曾看到感動落淚，他穿了漩渦鳴人丹寧外套、瞳術為細節的鞋子，就是要把所有人物都放在身上過足癮。COACH X MBJ系列來自Jordan成長文化背景以及對於漫畫的喜愛，也是他在時尚設計產業初試啼聲之作，將主角漩渦鳴人（Naruto Uzumaki）踏上修煉旅途的冒險歷程，呼應COACH鼓舞年輕世代的理念。

COACH X MBJ限量系列包括派克大衣、丹寧夾克、T恤、後背包、腰包及功能性鞋款等，細節處強調可拆式手袖、多用途飾帶、鬆緊帶束口，對應了「火影忍者」角色形象，並將動漫中以眼睛施術的「瞳術」結合Coach Retro C圖案，作為夾克胸前徽章的點綴；以王陽明演繹的Shearling夾克為例，設計輪廓是COACH經典軍裝造型，接縫與口袋強調撞色尼龍細節、皮革飾邊，襯裡則印有取材自動漫內容的雲朵主題印花，展現美式街頭風的帥勁。

ØZI詮釋COACH X MBJ藍色丹寧夾克32,800元、上衣3,900元、休...
ØZI詮釋COACH X MBJ藍色丹寧夾克32,800元、上衣3,900元、休閒鞋16,800元。記者陳立凱／攝影
分享
COACH X MBJ腰包，售價14,800元。圖／COACH提供
COACH X MBJ腰包，售價14,800元。圖／COACH提供
分享
COACH X MBJ手拿包，售價9,900元。圖／COACH提供
COACH X MBJ手拿包，售價9,900元。圖／COACH提供
分享
王信凱演繹COACH X MBJ三合一Parka大衣，售價59,800元。記者陳...
王信凱演繹COACH X MBJ三合一Parka大衣，售價59,800元。記者陳立凱／攝影
分享
王陽明（左）穿COACH X MBJ Shearling飛行夾克10萬5,800...
王陽明（左）穿COACH X MBJ Shearling飛行夾克10萬5,800元、上衣3,900元、長褲11,800元、都會休閒鞋16,800元；Eugene Tong演繹COACH X MBJ二合一MA-1夾克，售價32,800元。記者陳立凱／攝影
分享
陳庭妮身穿COACH X MBJ黑色丹寧夾克32,800元、上衣3,900元、白...
陳庭妮身穿COACH X MBJ黑色丹寧夾克32,800元、上衣3,900元、白色綁帶鍊條短靴23,800元。記者陳立凱／攝影
分享
江宏傑詮釋COACH X MBJ尼龍運動衫9,500元、Signature皮革夾...
江宏傑詮釋COACH X MBJ尼龍運動衫9,500元、Signature皮革夾克52,800元、腰包14,800元、C175低筒休閒鞋13,800元。記者陳立凱／攝影
分享
林珈安婚後首次和先生聯袂出席活動，她穿COACH X MBJ尼龍連帽衫11,80...
林珈安婚後首次和先生聯袂出席活動，她穿COACH X MBJ尼龍連帽衫11,800元、夾克43,800元、短褲12,800元。記者陳立凱／攝影
分享
COACH X MBJ後背包，售價27,800元。圖／COACH提供
COACH X MBJ後背包，售價27,800元。圖／COACH提供
分享
陳庭妮身穿COACH X MBJ黑色丹寧夾克32,800元，表示這是她最想入手的...
陳庭妮身穿COACH X MBJ黑色丹寧夾克32,800元，表示這是她最想入手的實穿單品。記者陳立凱／攝影
分享
COACH X MBJ丹寧外套，售價32,800元。圖／COACH提供
COACH X MBJ丹寧外套，售價32,800元。圖／COACH提供
分享

忍者品牌
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

微風信義區周年慶大戰 滿額提前預約跨年夜高樓餐廳

2019-10-09 20:32

張鈞甯這腹肌很可以 最愛b-monster鏟一千卡操肌

2019-10-09 19:35

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

時尚大帝最後的聯名？PUMA X 老佛爺聯名新品重磅登場

2019-10-09 18:59

綠色表面有多夯？這些腕表也開始「變臉」了！

2019-10-09 18:17

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

打破華人珠寶設計師紀錄 ANNA HU黃鑽項鍊拍出1.8億元

2019-10-09 17:44

萊爾富聯名「松包子」！上品鮮肉包、懷舊香芋包快搶吃

2019-10-09 17:40

ALLSAINTS首推出系列腕表 緊抓年輕消費者目光

2019-10-09 17:07

一探摩瑟水晶的奧秘 換Logo改雙M更具品味與迷人

2019-10-09 17:00

身分證號1、0可領百元折價券！特力屋周年慶雙十開跑

2019-10-09 16:57

穿上秒變日本街頭潮人！秋冬刷毛單品時尚不擁腫

2019-10-09 16:52

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

12強應援外套「台灣大王」搶先穿！球迷揪「怒買一波」

2019-10-09 15:49

全家「金馬56」咖啡杯限量登場！加推「燒丼」聯名飯糰

2019-10-09 15:47

無印良品「秋色穿搭3大守則」雙十連假會員里程10倍

2019-10-09 14:59

食慾之秋 百貨推新品牌

2019-10-09 14:50

時尚潮爺專屬鞋款！New Balance新聯名主打熟男風采

2019-10-09 14:47

陸客財每月少3千萬 台北101觀景台推101元史上新低票價

2019-10-09 14:34

Fitbit Versa 2時尚登台 四大改善睡眠功能太實用

2019-10-09 14:08

搶攻全通路！ 必勝客戶外野餐、販賣機PIZZA一鍵到胃

2019-10-09 14:08

超大恐龍年底入侵台北華山 宛臨白堊紀

2019-10-09 13:12

Red Dot台灣代表、Fandora創辦人開講 「設計乾杯」講座免費報名中

2019-10-09 13:10

以舞蹈探究身體、群眾運動、人我關係 「松菸Lab新主藝」啟動你的感官心體驗

2019-10-09 13:10

U值媒／連假去哪兒？台灣設計展超級南來開箱！

2019-10-09 12:48

BALMUDA太陽光無影檯燈 結合筆筒設計 護眼又貼心

2019-10-09 12:13

吃火鍋配紅酒！大人系「鍋&Bar」化身「微風深夜食堂」

2019-10-09 01:17

吃麵半價、送飲料！石壁家進駐京站　必吃爆漿起士飯糰

2019-10-09 00:27

屋莎鬆餅屋17日信義A8店開幕 前50組送蜂蜜冰淇淋鬆餅

2019-10-08 19:37

復古厚底小白鞋繼續夯！秋冬新款就買這幾雙

2019-10-08 19:34

效氣候少女精神 偏鄉巡迴女力電影

2019-10-08 19:09

7-11限量開賣「卡娜赫拉的小動物」護唇膏、護手霜

2019-10-08 19:07

蕭邦Alpine Eagle腕表經典重生 重磅登場

2019-10-08 18:56

鮭魚+干貝變身丸子 食譜大公開！美威鮭魚首次游進全聯

2019-10-08 18:54

大直ATT打造復古餐車市集 「餐飲」加入滿千送百行列

2019-10-08 18:29

蝦皮購物「10.10品牌加倍慶」10元下單抽10萬購物金

2019-10-08 18:18

茶飲店賣水果？「大苑子」創複合店 推「鮮果咖啡」

2019-10-08 17:51

滿1000送500！珠寶盒海鮮丼つじ半「年度最大優惠」

2019-10-08 17:47
看更多

熱門文章

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

陸客財每月少3千萬 台北101觀景台推101元史上新低票價

2019-10-09 14:34

國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

成年人才懂「有些關係，沒必要維持」 朋友千萬要慎選

2019-10-08 22:57

掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了

2019-10-09 15:33

19年身價飆9倍 曹興誠乾隆包袱瓶拍出8億天價

2019-10-08 23:00

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:16

國慶訂票太滿！高鐵今明各加開一班全自由座南下列車

2019-10-09 09:33

看護偷懶下藥文夏？ 專家提醒嗜睡12小時就得察覺有異

2019-10-09 15:08

交通部公布全台39座列管橋梁 7座限制重量、8座封橋

2019-10-09 13:52

娶越南女生網路論戰 他現身說法「過的超幸福」

2019-10-09 21:20

每日星座運勢／雙子先包裝行銷自己　再來推銷產品

2019-10-09 00:00

三天兩次事故！她諷桃園機場不拿冠軍也難

2019-10-09 16:00

男子嘴唇腫脹以為是荔枝椿象害的 就醫竟是唇癌四期

2019-10-09 13:01

強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54

「綠鬣蜥」東部大量現蹤 恐影響在地生態

2019-10-09 10:28

顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53

寒露降溫皮膚乾癢 中醫師建議多吃維生素C、膠質

2019-10-09 07:12

【日常紀事】暮熹／圓滿後落幕

2019-10-09 06:00

別撲空！大葉高島屋10月9日停業一天 因停電全館檢修

2019-10-09 09:18

北美機票萬元有找！加拿大航空線上旅展優惠開賣

2019-10-09 16:48

【生活趣聞】晴子／報告老師

2019-10-09 06:00

北宜旅行更方便 大都會、首都客運國慶推優惠

2019-10-09 10:50

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

【大叔的中年小事】程耀毅／正在看這專欄的馬麻

2019-10-09 06:00

國道塞滿車潮已多處「紫爆」 明避開這五處地雷路段

2019-10-09 20:46

台北101觀景台史上最殺票價101元 上樓看風景現省499元

2019-10-09 17:24

廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

2019-10-09 19:42

吃火鍋配紅酒！大人系「鍋&Bar」化身「微風深夜食堂」

2019-10-09 01:17

精神用藥害「奶奶」變大賠上千億 食藥署：仿單有加註

2019-10-09 15:44

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11

拜託！別讓孩子成為麻木、冷漠的人 這4種否定用語別再用了

2019-10-09 12:39

和信治癌30年經驗…改變生活型態 四成罹癌可避免

2019-10-08 23:39

國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59

吃麵半價、送飲料！石壁家進駐京站　必吃爆漿起士飯糰

2019-10-09 00:27

秋冬補助潮水退 觀光業5建言10年目標4000萬人次

2019-10-08 22:51

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top