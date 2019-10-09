微風信義區周年慶大戰 滿額提前預約跨年夜高樓餐廳

2019-10-09 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



微風繼本館、微風南京周年慶開打之後，信義區周年慶大戰由微風信義、松高、南山三店串連從10/17起至11/11開跑，三店都推出最低滿3,000元送300元抵用券回饋。信義區每到跨年高樓餐廳一位難求，信義區周年慶也特別推出消費滿額可提前預約信義、南山店高樓層跨年夜餐廳。

微風信義三店10/17與新光三越信義新天地周年慶一起開打，對此，微風集團常董岡一郎表示，微風、新光三越，加上之後的遠百信義A13，信義區會非常熱鬧。

岡一郎指出，今年周年慶高客單的精品、珠寶表現不錯，微風本館出現15名千萬刷手，消費最高刷手為單筆刷超過5千萬買珠寶。

微風指出，在信義區營業額破億的高空餐廳，包括微風信義的饗饗，年業績可達4億元，微風南山有「巴菲特最愛牛排」稱號的Smith & Wollensky每年可達3億元，莫爾頓牛排館與CÉ LA VI Taipei則可有2億元業績。

10/17至10/27周年慶期間，微風信義消費單筆滿15萬元、微風南山單筆消費滿10萬元，有機會搶先預約兩館高樓層跨年夜餐廳，包括莫爾頓牛排館、麻辣45、饗饗、chefs club Taipei、新葡苑四十六、Saffron 46、Smith & Wollensky、和牛47與CÉ LA VI Taipei等高空景觀餐廳。

周年慶滿千送百回饋，微風信義推出高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品消費滿1萬元送1,000元；名品、服飾、家居消費滿5,000元送500元；化妝品、香氛消費滿3,000元送300元。

微風南山珠寶腕表、3C商品消費滿3萬元送1,500元；國際精品消費滿1萬元送1,000元；流行名品滿5,000元送500元；化妝品、香氛消費滿3,000元送300元；atre消費滿3,000元送300元。微風松高則推出全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，另再加贈100元餐飲抵用券。