張鈞甯這腹肌很可以 最愛b-monster鏟一千卡操肌

2019-10-09 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



日本最潮的暗黑拳擊健身品牌「b-monster」正式登台，結合電音、暗黑空間及拳擊潮流元素的b-monster全台首店進駐新光三越信義A9，主打如置身夜店般的拳擊場域，更找來張鈞甯代言，一登台話題不斷。熱愛運動的張鈞甯以拳擊女神之姿，在開幕活動大秀辣腿與腹肌。

b-monster瞄準白領上班族與年輕、熱愛運動的族群，全台首店插旗信義商圈，在新光三越信義新天地A9館5樓推出超過百坪的運動空間。全店採用日本銀座店的布魯克林工業風復古店裝，導入頂級音響設備，以動感電音加上燈光效果，搭配為台灣量身打造的「螢光潑墨沙袋」，在台灣推出爆潮的健身體驗。

運動後的沐浴，b-monster備有美國有機洗沐品牌布朗博士Dr.Bronner’s沐浴用品與無印良品護膚品，並選用Dyson吹風機及空氣清淨機。休息區還能近距離欣賞信義區與台北101美景，店內還有日本畫師特別繪製天空之翅壁畫，讓會員揮汗運動也能在店內隨處拍美照。

b-monster主打上班前、下班後都可揮汗運動，營業時間自早上6點45分至晚間11點45分，每天課程從上午7點至晚間10點45分。新光三越A9店長孫紹堃表示，b-monster試營運期間吸引3千名消費者前來體驗，當中，女性占7成以上，並以下班後時段最受歡迎。預計10/10正式開幕後，每月可為百貨多帶進1萬5千人次。

b-monster日本最夯的三大課程分別為45分鐘就能消耗1千卡路里的「45min/1,000kcal PROGRAM」、縮時健身、強度不變的「35min/800kcal PROGRAM」，以及適合初學者入門的「35min/400kcal PROGRAM」。

代言人張鈞甯透露自己最愛的課程為「45min/1,000kcal PROGRAM」，高強度動作內容可快速達成健身目標。

針對每位首次來店消費者，b-monster提供「免費」體驗機會。針對上班族群，b-monster並推出運動服租借服務，免費提供拳擊綁帶、拳套、毛巾與浴巾，下班後想健身不必再提著大包小包，可輕鬆前往運動。