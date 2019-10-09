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厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17聯合報 記者柯意如／即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喜歡吃日本料理的朋友們，如果還沒吃飯要注意以下照片，可能會讓你與餓的距離更近！

網友分享「千幸壽司」的生魚片厚度很夠。IG @lynn29582003 提供
網友分享「千幸壽司」的生魚片厚度很夠。IG @lynn29582003 提供
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滿滿的海膽鋪整碗畫面讓人垂涎三尺。IG @syin3318 提供
滿滿的海膽鋪整碗畫面讓人垂涎三尺。IG @syin3318 提供
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「千幸壽司」的海鮮堆到滿出碗。IG @syin3318 提供
「千幸壽司」的海鮮堆到滿出碗。IG @syin3318 提供
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這家在社群網站上爆紅了好一段時間的壽司小店「千幸壽司」，位於永和頂溪站旁附近的巷弄，步行可達交通方便的距離，隱藏著肥滿的鮭魚干貝海膽丼飯，吸引不少老饕一再回訪。

「千幸壽司」原本是低調的社區巷弄小店，因為用料大方CP值高，在社群美食文大量分享後很快變成排隊名店，不少當地吃貨也笑稱這間其實是不想要被這麼多人知道的口袋名單，以免日後要排隊更久！

IG上有許多美食部落客們分享了許多讓人垂涎三尺的「千幸壽司」用餐照，看這滿滿一整碗的鮭魚、海膽干貝、鮮蝦等，魚片都是有厚度的鋪蓋，用料還堆到滿出來，也看不到下面的飯，一般海鮮丼飯價位依照用料落在250元~350元上下，品嘗過的粉絲認為這樣的CP值是相當足夠的，值得耐心等候。

美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @syin3318 提供
美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @syin3318 提供
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「千幸壽司」的黑板寫上今日限定好料。(售價僅供參考 以現場實際公佈為準)IG...
「千幸壽司」的黑板寫上今日限定好料。(售價僅供參考 以現場實際公佈為準)IG @syin3318 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @bestfuchiko 提供
美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @bestfuchiko 提供
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「千幸壽司」海鮮堆到滿出碗畫面誘人。IG @lynn29582003 提供
「千幸壽司」海鮮堆到滿出碗畫面誘人。IG @lynn29582003 提供
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滿滿的海膽讓人垂涎三尺。IG @jj_food_miranda1103 提供
滿滿的海膽讓人垂涎三尺。IG @jj_food_miranda1103 提供
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美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @jj_food_mirand...
美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @jj_food_miranda1103 提供
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除了一般菜單上公布的菜色，「千幸壽司」黑板上還會寫上限定料理，隱藏版更是吃貨心頭好，每日鮮貨數量有限賣完為止，晚來吃不到。到店消費過的網友分享，店內座位不算多，一營業馬上就會坐滿，排隊也需要時間，可選擇自己不趕時間的情況前往品嘗，欲了解詳細營業資訊或怕撲空，也可事先洽詢店家當日營業情況。

美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @bestfuchiko 提供
美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @bestfuchiko 提供
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美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @jj_food_mirand...
美食部落客分享「千幸壽司」的用料，相當澎湃。IG @jj_food_miranda1103 提供
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網友分享「千幸壽司」的生魚片厚度很夠。IG @lynn29582003 提供
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海鮮握壽司也吸引不少老饕。IG @syin3318 提供
海鮮握壽司也吸引不少老饕。IG @syin3318 提供
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「千幸壽司」外觀低調，是排隊名店。IG @bestfuchiko 提供
「千幸壽司」外觀低調，是排隊名店。IG @bestfuchiko 提供
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哪裡吃

千幸壽司

新北市永和區文化路9巷4號

各式海鮮丼飯 約250~350左右⠀

北海道馬糞海膽丼 500⠀

海鮮為時價供應，售價僅供參考，請以店內實際公布為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海鮮海膽
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