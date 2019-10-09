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時尚大帝最後的聯名？PUMA X 老佛爺聯名新品重磅登場

2019-10-09 18:59聯合報 記者黃仕揚／即時報導

一代時尚大師「老佛爺」雖然辭世，但他的精神仍然深深烙印在時尚迷心中！運動品牌PUMA繼去年首推KARL LAGERFELD聯名款系列後，今年再度釋出全新聯名單品，同時更在台北新光三越信義新天地打造期間快閃店，開幕當天也吸引不少時尚網紅搶先爭睹打卡！

PUMA 去年為慶祝旗下經典鞋款 SUEDE 50 周年，特別推出「時尚老佛爺」卡爾‧拉格婓 (Karl Lagerfeld)聯名系列單品，其中打上領帶、戴上墨鏡等的逗趣經典鞋款，更讓時尚粉絲掀起一股爭搶風潮！

今年品牌再度推出「PUMA SELECT x KARL LAGERFELD」系列，將時尚運動裝束及高級訂製服完美結合，透過不規則拉鍊圖樣與不對襯前衛剪裁營造兼具時尚及機能的服飾。此外，也翻玩經典鞋款，像專為女性打造的 PUMA CALI by KARL，以超高厚底為一大特色，運用少量紅粉色系拼出時尚活力；而PUMA ROMA ARMOR by KARL 則承襲 80 年代復古風格，結合存在感強烈的黑色 KARL LAGERFELD 字樣，為這次的話題新作。

另外，品牌也打造PUMA SELECT x KARL LAGERFELD 快閃店，即日起至 10 月 15 日於台北新光三越信義新天地A11館一樓限時開幕，現場除有全系列聯名新品展示外，只要在現場拍照打卡更可獲得代幣一枚，可獲得時尚老佛爺的秘密瓶中信。

而先前釋出的重磅聯名鞋款，由Reebok和adidas共同打造的Instapump Fury Boost™系列，將於10月11日於指定店點公開販售。這款名為「Prototype」是 Instapump Fury設計師 Steven Smith最初生產樣品時的原始配色且從未上市，運用經典白、皇家藍及太陽橘配色，售價為5,850元。

劉修甫一身PUMA SELECT 運動裝扮。圖／PUMA提供
劉修甫一身PUMA SELECT 運動裝扮。圖／PUMA提供
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運動系美女「夏若妍」率性搭配 PUMA Cali by KARL 厚底時尚美鞋。...
運動系美女「夏若妍」率性搭配 PUMA Cali by KARL 厚底時尚美鞋。圖／PUMA提供
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PUMA SELECT x KARL LAGERFELD 限時快閃店。圖／PUM...
PUMA SELECT x KARL LAGERFELD 限時快閃店。圖／PUMA提供
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PUMA SELECT x KARL LAGERFELD 限時快閃店。圖／PUM...
PUMA SELECT x KARL LAGERFELD 限時快閃店。圖／PUMA提供
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PUMA SELECT x KARL LAGERFELD聯名系列CALI KAR...
PUMA SELECT x KARL LAGERFELD聯名系列CALI KARL鞋款，售價4,580元。圖／PUMA提供
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PUMA SELECT x KARL LAGERFELD聯名系列，ROMA AR...
PUMA SELECT x KARL LAGERFELD聯名系列，ROMA ARMOR KARL鞋款，售價4,580元。圖／PUMA提供
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Reebok和adidas共同打造全新的Instapump Fury Boost...
Reebok和adidas共同打造全新的Instapump Fury Boost™系列。圖／Reebok提供
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「Prototype」是設計師Steven Smith最初生產樣品時的原始配色且...
「Prototype」是設計師Steven Smith最初生產樣品時的原始配色且從未上市。圖／Reebok提供
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