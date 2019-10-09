前國家電影中心執行長陳斌全 任駐英代表處文化組組長

2019-10-09 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



文化部今天發布新聞稿表示，甫自國家電影中心執行長一職卸任的陳斌全，自10月7日起抵任駐英國代表處文化組組長。

陳斌全表示，未來將以先前向國際推廣台灣電影的經驗為本，擴及台灣文化藝術各方面向，在駐英文化組歷任組長已累積的既有基礎上，持續協助國內藝文公、民機構與中介組織，向英國開展台灣藝文交流布局，也將協助英國在地藝文人士，以台灣文化內容為題進行策展，在英國推介台灣文化藝術。

文化部表示，陳斌全為倫敦國王學院電影研究系博士，學成後於朝陽科技大學傳播藝術系任教，隨後於2016年9月起，由文化部借調擔任國家電影中心第二任執行長。任內完成數位修復實驗室建置，啟動電影文化資產數位化工作，並從建構臺灣電影史的角度，推動完成「上山」、「空山靈雨」等重要劇情片與紀錄片的自主數位修復；也以胡金銓、林摶秋與辛奇導演為主題，介紹經典台語片。在任職階段，更與文化部合力推動國家電影中心行政法人化。