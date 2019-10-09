雙十連假哪裡去？揪團「賞屋」有吃又有玩

2019-10-09 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



928檔期剛過，全台房市買氣蓬勃，雙十連假不想出遊人擠人，揪團看房是個好選擇。創意家行銷說，連假最後一天將湧現大量賞屋人潮，預估最少增加2成以上，主因為現代人收假前喜歡提前返家收心，無特別行程情況下，看房賞屋成為首選。

永和建案「有仁愛」樓高15層，臨近頂溪捷運站，步行僅3分鐘路程，交通便利，熱銷至今僅剩個位戶數，交出漂亮成績單，專案經理朱建勳分享，「有仁愛」客群鎖定永和在地居民，購買客戶百分百為永和人或住過永和。

新莊「君泰凰」、桃園「皇璽」祭出好禮大贈送，包括飛利浦家電、健康可口好米等；板橋「新板極SKY」送出連鎖火鍋招待券，再抽頂級岩盤浴券，市值2000多元。土城「弘暉大苑」亦不落人後，推出「手作輕土甜點層架DIY」課程，民眾報名踴躍；新莊「幸福路上」在10月12日下午13時舉辦「歡慶雙十 食在幸福」活動，現場製作藍帶起司豬排、酥炸黃金脆薯、Q彈花枝丸等美饌，邊吃邊賞屋好不快活。