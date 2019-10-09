綠色表面有多夯？這些腕表也開始「變臉」了！

2019-10-09 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



鐘表製作是一個非常保守的產業，即便是款式上的小變化，都需要長時間的考量，遑論表盤顏色的更迭。在過去，黑、白配色為主流，而從其前幾年受到智能表刺激後，藍色一度成為了品牌們心中新的「黑色」。而約莫從去年開始，各個業者更是有志一同的變綠，來反映消費者的喜好，今年這股浪潮則持續延燒，出現在不同的表款上。

把主力放在全新Autavia表款的泰格豪雅（TAG Heuer）也沒忘記要讓招牌Aquaracer運動表「變臉」，而且男、女款都用上現在最夯的綠色表盤，讓品牌的支持者眼睛為之一亮。其中的男表還從帆船停泊的木棧碼頭獲得啟發，讓綠色表盤帶有平行的橫向條紋裝飾，呼應了其日常多功能性與專業潛水科技。不同於運動感泰格豪雅，雷達表（Rado）的鑽霸系列，今年也為女性打造了全新的月相腕表，彰顯簡約美學。Rado採用少見的綠色放射刻紋表盤為底，在中間上半部結合珍珠母貝，並鑲嵌一圈鑽飾，搭配同色月相顯示盤，還刻意捨去時標，據說一上市就詢問度不斷。