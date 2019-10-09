日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ／即時報導



國慶連假就是要又吃又玩，在三井Outlet引起話題的日本法式吐司人氣店Ivorish，10日起到中和環球購物中心3樓快閃，並推出國慶連假好康，凡10月10日到13日購買任一款法式吐司，有機會獲得吐司「買一送一」券，10月14日後可憑券消費買一送一(送經典原味)，吐司控快筆記下來。 圖／威秀提供 分享 facebook

Ivorish在中和環球購物中心快閃，菜單共有4款人氣商品，有最經典的原味法式吐司、人氣的綜合莓果口味和庫克太太法式吐司，還有台灣限定版：福灣莊園巧克力棉花糖栗子法式吐司，加價10元還可搭配指定飲料。

引進Ivorish的威秀表示，10/10到10/13，首4日於快閃櫃消費法式吐司贈送「買一送一」券，本券可用於2019年10/14-11/03快閃期間購買法式吐司時買一送一，贈品為經典原味法式吐司，活動辦法請以店家實際公告為準，數量有限送完為止。

哪裡吃

中和環球購物中心3樓美食街Ivorish快閃櫃位

經典原味法式吐司 150

綜合莓果法式吐司 170

庫克太太法式吐司 170

福灣莊園巧克力棉花糖栗子法式吐司 240

10月14日法式吐司兌換券使用時須有新增消費