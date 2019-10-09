打破華人珠寶設計師紀錄 ANNA HU黃鑽項鍊拍出1.8億元

2019-10-09 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



珠寶設計師Anna Hu今年7月先在巴黎曝光她的全新高級珠寶創作「絲路音樂系列」，這是由蘇富比（Sothebys）委託其進行創作，設計靈感源自古往今來肩負中西文化交流使命的絲綢之路，以及充滿異國情調時而幽雅時而迴旋的絲路樂音。而這系列珠寶也在日前登上蘇富比的秋拍，也不負所望，再次締造新的紀錄。

在ANNA HU的絲路音樂系列高級珠寶當中，受矚目的作品為「敦煌琵琶」黃鑽項鍊，將源自塞外的琵琶意象和西洋五線譜線條幻化作項鍊的墜飾和配鍊，主石為超過100克拉的濃彩黃鑽，搭配黃鑽、狹長方型、菱型、六邊型及圓型明亮式切工白鑽鑲工，並以18K白金及黃金打造。最終落槌價約4,535萬港幣（約合1.8億元），刷新了當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍價紀錄。在全球景氣下修以及香港政經局勢動盪的氛圍下，實屬難得，在得知拍賣成果後，Anna Hu亦表示「在不穩定的情勢下，能夠『全壘打』五件作品都拍出，我也很意外」。