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打破華人珠寶設計師紀錄 ANNA HU黃鑽項鍊拍出1.8億元

2019-10-09 17:44聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

珠寶設計師Anna Hu今年7月先在巴黎曝光她的全新高級珠寶創作「絲路音樂系列」，這是由蘇富比（Sothebys）委託其進行創作，設計靈感源自古往今來肩負中西文化交流使命的絲綢之路，以及充滿異國情調時而幽雅時而迴旋的絲路樂音。而這系列珠寶也在日前登上蘇富比的秋拍，也不負所望，再次締造新的紀錄。

在ANNA HU的絲路音樂系列高級珠寶當中，受矚目的作品為「敦煌琵琶」黃鑽項鍊，將源自塞外的琵琶意象和西洋五線譜線條幻化作項鍊的墜飾和配鍊，主石為超過100克拉的濃彩黃鑽，搭配黃鑽、狹長方型、菱型、六邊型及圓型明亮式切工白鑽鑲工，並以18K白金及黃金打造。最終落槌價約4,535萬港幣（約合1.8億元），刷新了當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍價紀錄。在全球景氣下修以及香港政經局勢動盪的氛圍下，實屬難得，在得知拍賣成果後，Anna Hu亦表示「在不穩定的情勢下，能夠『全壘打』五件作品都拍出，我也很意外」。

除了最高價的黃鑽項鍊之外，同系列另外四件作品大提琴翡翠胸針、藍鵲胸針、孔克珠為主石的艾靈頓（Ellington）耳環及熱情（Appassionata）紅寶戒亦創下佳績，五件拍品總成交價達約5,253萬港幣（約2億元），說明了藏家對於ANNA HU的喜愛，以及珍稀寶石的市場需求。

ANNA HU絲路音樂系列藍鵲胸針，成交價約200萬港幣。圖／ANNA HU提供
ANNA HU絲路音樂系列藍鵲胸針，成交價約200萬港幣。圖／ANNA HU提供
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在日前落幕的香港蘇富比秋拍，ANNA HU刷新了當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍...
在日前落幕的香港蘇富比秋拍，ANNA HU刷新了當代華人珠寶藝術家單件作品最高拍價紀錄。圖／ANNA HU提供
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ANNA HU絲路音樂系列敦煌琵琶黃鑽項鍊，成交價約4,534萬8,000港幣。...
ANNA HU絲路音樂系列敦煌琵琶黃鑽項鍊，成交價約4,534萬8,000港幣。圖／ANNA HU提供
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ANNA HU絲路音樂系列熱情 (Appassionata) 紅寶戒指，約81萬...
ANNA HU絲路音樂系列熱情 (Appassionata) 紅寶戒指，約81萬2,500港幣。圖／ANNA HU提供
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