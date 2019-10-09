萊爾富聯名「松包子」！上品鮮肉包、懷舊香芋包快搶吃

2019-10-09 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



超商聯名狂潮湧現，萊爾富超商獨家蒸包機首度跨界，聯名「松包子」推出3款獨家聯名新品「上品鮮肉包」、「懷舊香芋包」、「極品奶黃包」，即日起至11月5日購買獨家聯名包子新品，搭配指定光泉米漿、光泉豆漿、光泉無加糖鮮豆漿可享合購價39元。

「松包子」是藝人阿松與主廚朋友曾煒翔合開的包子店，店內包子經常一出爐就秒殺，本次與萊爾富跨界聯名，將店內最招牌的上品鮮肉包、懷舊香芋包、極品奶黃包的好滋味藉由超商觸角延伸，讓包子控在全台1,380家萊爾富門市都買得到，一顆售價30元。

最熱銷的松包子上品鮮肉包嚴選CAS優良肉品認證，堅持採用當日現宰的豬後腿肉，完美黃金肥瘦比例創造出滿滿的鮮甜肉汁，內餡宛如獅子頭般紮實，搭上獨家配方與洋蔥調味融合，料多實在口感紮實、皮薄餡多不油膩，伴隨爆漿的湯汁精華吸引許多饕客一試成主顧。