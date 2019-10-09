萊爾富聯名「松包子」！上品鮮肉包、懷舊香芋包快搶吃
超商聯名狂潮湧現，萊爾富超商獨家蒸包機首度跨界，聯名「松包子」推出3款獨家聯名新品「上品鮮肉包」、「懷舊香芋包」、「極品奶黃包」，即日起至11月5日購買獨家聯名包子新品，搭配指定光泉米漿、光泉豆漿、光泉無加糖鮮豆漿可享合購價39元。
「松包子」是藝人阿松與主廚朋友曾煒翔合開的包子店，店內包子經常一出爐就秒殺，本次與萊爾富跨界聯名，將店內最招牌的上品鮮肉包、懷舊香芋包、極品奶黃包的好滋味藉由超商觸角延伸，讓包子控在全台1,380家萊爾富門市都買得到，一顆售價30元。
最熱銷的松包子上品鮮肉包嚴選CAS優良肉品認證，堅持採用當日現宰的豬後腿肉，完美黃金肥瘦比例創造出滿滿的鮮甜肉汁，內餡宛如獅子頭般紮實，搭上獨家配方與洋蔥調味融合，料多實在口感紮實、皮薄餡多不油膩，伴隨爆漿的湯汁精華吸引許多饕客一試成主顧。
懷舊香芋包是曾煒翔為了紀念過世父親而精心研發的私房好味道，嚴選大甲芋頭與當日現宰的溫體黑毛豬肉，並自製豬油，以大火爆香紅蔥頭，再搭配獨家秘方，重現童年時父親私房拿手菜。極品奶黃包選用每日新鮮現敲的鹹鴨蛋，經過烘烤，飄出濃濃的香氣，再搭配嚴選紐西蘭牛奶與新鮮雞蛋調製而成的獨家自製牛奶醬，耗時5個小時蒸煮製作而成，包子餡甜而不膩。
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