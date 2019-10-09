台北101觀景台史上最殺票價101元 上樓看風景現省499元

2019-10-09 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



赴台北101觀景台的陸客今年9月人數直接砍半，從平均每月9萬掉到4萬多人；台北101觀景台今（9）日宣布，自國慶日當日起至12月30日推出每日上午12點前，門票只要101元，原本票價要600元，現賺499元，也是觀景台15年來最殺票價。

台北101主管表示，觀景台全三名旅客占比，陸客占38%，韓國客21%，日本客12%。台灣旅客占比則一直都沒有突破，約佔5至7%，主因在於不少台北人認為在台北，沒有上觀景台的理由。今年6月雖首度開放標高460公尺的101層戶外平台，但仍有門票門檻，所以希望在今年國慶連假10月旅遊旺季，能推出較低門票價格吸引台灣旅客，今年底前有望達9%，全年上觀景台人數預估要達227萬人，較去年年增6.5%。

除了每日上午12點前，門票只要101元；活動期間中午12點至下午5點，另有「兩人同行一人免費」的購票優惠，需同時進場，不可分開始用。