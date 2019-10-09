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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

ALLSAINTS首推出系列腕表 緊抓年輕消費者目光

2019-10-09 17:07聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

來自東倫敦的時尚品牌ALLSAINTS不只備有受到年輕族群喜愛的男、女服飾，更陸續的推出包款配件和香水等單品，朝向全方位的生活風格品牌發展。因此在這個秋季，還打造了全新的腕表系列，上市當天還邀請了新生代嘻哈團體Ching G Squad來演繹並現場演出，緊扣時下的潮流脈動。

ALLSAINTS全新的流行腕表系列，從品牌的服飾風格中擷取靈感，並加上不同功能，創造了3個主題設計，藉由搭配不同材質的表帶、表殼配色，備有20種款式，絕對能讓消費者尋覓到偏好的造型。ALLSAINTS的大中華區行銷總監饒丹如就提到，腕表的設計緊貼著服裝的各種細節而延伸，「像是帆布表帶就呼應了軍裝風格」，部分的表款鍊帶還包覆了皮革，或是帶有仿舊的處理，在搭配時更能凸顯個人風格。而且表徑的大小適中，不論男、女配戴都合適，連「網紅」Angelina也在當場挑選了想入手的表款。

如同品牌的精神，ALLSAINTS相信每只表款都將由不同配戴者的個人態度，有著獨一無二的詮釋方式。像是「untitled（無名）」的系列表款，就以簡潔的表面來呈現這一精神，搭配了位於6點鐘方向的小秒盤，展現經典。帶有計時碼表功能的則是「subtitled」系列，提供了不鏽鋼銀、鍍香檳金和黑色的表殼款式，混搭不同表帶，呈現濃濃的運動感。另外，subtitled不只有計時碼表的選擇，還有兩地時間（GMT）的設計，透過了紅色三角型的指針，顯示第二區時間。饒丹如還建議消費者，不知道怎麼挑的話，選擇皮革或帆布表帶款式，因為能方便替換，「就像有一只全新的表一樣」。

ALLSAINTS untitled系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，10,900元。...
ALLSAINTS untitled系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，10,900元。圖／ALLSAINTS提供
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ALLSAINTS subtitled系列計時碼表，皮革包覆鍊帶，14,300元...
ALLSAINTS subtitled系列計時碼表，皮革包覆鍊帶，14,300元。圖／ALLSAINTS提供
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ALLSAINTS subtitled系列兩地時間腕錶，黑色表盤搭配皮革表帶，9...
ALLSAINTS subtitled系列兩地時間腕錶，黑色表盤搭配皮革表帶，9,500元。圖／ALLSAINTS提供
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新生代嘻哈團體Ching G Squad皆身穿ALLSAINTS秋冬系列服飾，並...
新生代嘻哈團體Ching G Squad皆身穿ALLSAINTS秋冬系列服飾，並演了全新的腕表。記者曾智緯／攝影
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ALLSAINTS untitled系列腕表，鍍香檳金不鏽鋼表殼、表鍊，10,9...
ALLSAINTS untitled系列腕表，鍍香檳金不鏽鋼表殼、表鍊，10,900元。圖／ALLSAINTS提供
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ALLSAINTS subtitled系列計時碼表，白色表盤8,500元。圖／A...
ALLSAINTS subtitled系列計時碼表，白色表盤8,500元。圖／ALLSAINTS提供
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