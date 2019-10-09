ALLSAINTS首推出系列腕表 緊抓年輕消費者目光

2019-10-09 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



來自東倫敦的時尚品牌ALLSAINTS不只備有受到年輕族群喜愛的男、女服飾，更陸續的推出包款配件和香水等單品，朝向全方位的生活風格品牌發展。因此在這個秋季，還打造了全新的腕表系列，上市當天還邀請了新生代嘻哈團體Ching G Squad來演繹並現場演出，緊扣時下的潮流脈動。

ALLSAINTS全新的流行腕表系列，從品牌的服飾風格中擷取靈感，並加上不同功能，創造了3個主題設計，藉由搭配不同材質的表帶、表殼配色，備有20種款式，絕對能讓消費者尋覓到偏好的造型。ALLSAINTS的大中華區行銷總監饒丹如就提到，腕表的設計緊貼著服裝的各種細節而延伸，「像是帆布表帶就呼應了軍裝風格」，部分的表款鍊帶還包覆了皮革，或是帶有仿舊的處理，在搭配時更能凸顯個人風格。而且表徑的大小適中，不論男、女配戴都合適，連「網紅」Angelina也在當場挑選了想入手的表款。