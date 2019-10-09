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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

一探摩瑟水晶的奧秘 換Logo改雙M更具品味與迷人

2019-10-09 17:00聯合報 記者劉小川／即時報導

水，一直給人溫柔有包容性的印象，水晶就是水的固態型式，讓包容性與溫柔感更具體化呈現在我們的眼前。擁有162年歷史，來自歐洲捷克的Moser摩瑟水晶，為讓大家對品牌有更新穎、現代的感覺，今年秋天，把Logo換成雙M，這美麗的雙M印記，更是創辦人之子李奧摩瑟的私人日記中的印記，更展現品牌的品味與核心價值。

為讓台灣藏家能近距離觀賞摩瑟水晶，國裕企業舉辦「2019 摩瑟奇航水晶展―參與啟動全新 Logo 的歷史時刻」，即日起至10月14日在SOGO復興館8樓City Hall登場。

摩瑟水晶擁有豐富色調、卓越雕工，以及大小、高低、多種組合層次的樣貌，全方位展現摩瑟水晶花瓶眾多舉世無雙的特質。

展覽出，特別展品如令人驚豔的「節節高升」，以波特藍瓶成為作品的主要軸心，延伸至下面的燈柱，皆以水晶雕刻及多切面呈現。

摩瑟水晶由波特藍瓶的發想，以不同的波特藍瓶呈現方式，創作藝術作品。有雕塑天使之音的「永恆的波特藍瓶」，乘著鈷藍色水晶翅膀的「波特藍花瓶」，這幾件作品都是為了傳唱波特藍，向歷史上經典的作品致敬。

展中還有「大地系列」最能引起大家的眼光，這一顆顆如同畫作的水晶，就像是閃耀的鑽石般，讓人不得不去一探究竟。大地系列展出大力士神海力克斯、提比略、天神宙斯等，皆以神話及歷史為題材，不只是讓藝術品充滿了故事，在做工技巧上更是精湛。

另一件作品「芸香奇檬」更為絢爛奪目，擷取菩提樹葉的光影，做為作品主要核心，就像是向陽的窗景，展現菩提葉在光線反射下的疊疊層次，以及朦朧感，表現具象與抽象的雙重美學。

展示期間，也請到摩瑟水晶大師「史卡拉大師 Mr. Vladimir Skala」，大師在摩瑟水晶工廠工作44年之久，同步展出歷年經典作品。

展覽從台北開始，10月16～21日在台中大遠百10樓南棟特賣會館、10月23～29日在高雄漢神本館8樓活動會館、10月31日至11月5日在新竹大遠百6樓活動中心。

摩瑟水晶水晶世界系列拉奧孔群像，高度29公分，限量5件。圖／國裕企業提供
摩瑟水晶水晶世界系列拉奧孔群像，高度29公分，限量5件。圖／國裕企業提供
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摩瑟水晶水晶世界系列奧古斯都，高度24公分，限量5件。圖／國裕企業提供
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摩瑟水晶史卡拉大師Mr. Vladimir Skala，現場展示雕刻藝術。圖／國...
摩瑟水晶史卡拉大師Mr. Vladimir Skala，現場展示雕刻藝術。圖／國裕企業提供
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摩瑟水晶節節高升，高度160公分，限量2件。圖／國裕企業提供
摩瑟水晶節節高升，高度160公分，限量2件。圖／國裕企業提供
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摩瑟水晶永恆的波特藍瓶，高度70公分，限量10件。圖／國裕企業提供
摩瑟水晶永恆的波特藍瓶，高度70公分，限量10件。圖／國裕企業提供
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