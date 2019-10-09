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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

身分證號1、0可領百元折價券！特力屋周年慶雙十開跑

2019-10-09 16:57聯合報 記者陳立儀／即時報導

特力屋周年慶10月10日至10月20日舉辦滿千送百優惠活動，並同步推出2019風格燈具、地壁兩用塑膠地磚等新品；10月10日至10月27日廚具櫃體全系列商品消費滿10,000元現折1,000元、衛浴全系列商品消費滿10,000元現折1,000元、特別訂製系統家具全面9折。

適逢雙十國慶，特力屋全台實體門市舉辦國慶同歡活動，10月10日至10月13日凡身分證字號有1、0數字者，即可憑身分證領取100元電子現金折價券，每人限領一次，全台限量20,000份送完為止；10月10日當天上午10點起，身著國旗配色藍、白、紅任一色服裝且憑當日不限金額消費發票，即可獲得50元早餐兌換券一張，全台限量3,000份，數量有限送完為止。

強調自由選搭、自組風格的特力屋萊特系列，繼廣受好評的個性化DIY家具、層架組合之後，今年再推出燈具系列，2020年設計款吊燈、造型燈泡也搶先在周年慶期間登場，包括結合LED燈絲、燈串、獨特設計透明燈泡外殼的文青風造型大燈泡、使用竹藤編織與金屬鏤空設計的異國風餐吊燈等，讓燈不僅能照明，更能點亮風格。

自然溫潤質感的木質地板現在也能應用在牆面，特力屋開發自有品牌自黏地壁兩用磚，讓牆面布置除了粉刷與壁紙之外，更多了自然立體的質感，自黏式設計可輕鬆動手DIY，並擁有多樣化的木紋、石材紋路、幾何圖形設計。歡慶周年慶，10月10日至11月5日萊特家具、層架、燈具系列及指定設計款吊燈、塑膠地板9折優惠。

此外，10月10日至11月5日特力屋還推出多款買1送1優惠，包括日本IRIS木質可掀門堆疊櫃系列、特力屋菱形色彩鋼骨雙開摺疊收納箱、日本IRIS彩色分類整理箱、WMF料理剪刀、45公分摺合椅等。

特力屋周年慶與國慶同歡，10月10日至10月13日凡身分證字號有1、0數字者，即...
特力屋周年慶與國慶同歡，10月10日至10月13日凡身分證字號有1、0數字者，即可憑身分證領取100元現金折價券。圖／特力屋提供
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特力屋周年慶與國慶同歡，10月10日當天上午10點起，身著國旗配色藍、白、紅任一...
特力屋周年慶與國慶同歡，10月10日當天上午10點起，身著國旗配色藍、白、紅任一色服裝且憑當日不限金額消費發票，即可獲得50元早餐兌換券一張。圖／特力屋提供
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周年慶國慶
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