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松山市大神轎即將來台 撞轎祈福盛典熱鬧再現

2019-10-09 16:52經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

北市與日本愛媛縣松山市友好再升級。北市府觀光傳播局10月7日應邀赴松山市參加「松山市大神轎－道後八町撞轎祈福盛典」活動，松山市為慶祝雙方友好交流協議簽滿五周年，今年也接受台北市邀請，規劃一連三天的祈福盛典相關活動，於11月1日至3日在台北熱鬧登場。

因「松山」同名之緣，台北市與松山市雙方於2009年開始交流至今，並於2014年10月簽訂友好交流協議。雙方積極參與彼此活動，如台北燈節、台北端午嘉年華龍舟賽、台北及愛媛馬拉松大賽、松山市產業祭等，在觀光、體育、文化、產業、教育等各領域皆有所交流。

同名之緣的松山車站、松山校名的學校，亦有簽訂姐妹協議，而台北松山與日本松山同名機場對飛在2014年首航，至今每年皆有一架包機運行。北投溫泉與松山道後溫泉是姐妹溫泉，在松山慈祐宮前可以看到特製版的松山道後溫泉祈福機關鐘。

日本松山市長野志克表示，今年為慶祝與台北市友好交流協議簽滿五周年，「松山市大神轎－道後八町撞轎祈福盛典」於11月1日至3日會到台北演出，歡迎松山市民到訪台北市幫松山市的好朋友們加油，並在台北旅遊、品嘗美食。

道後伊佐爾波・湯神社八町會總代西岡義指出，前兩次撞轎活動在臺北受到熱烈歡迎及廣大好評，轎夫及相關人員也都感受到臺北的熱情及城市魅力，所以這次非常開心能夠有機會將撞轎活動再次在台北呈現。

具有400年歷史的日本松山市大神轎撞轎祈福盛典，是每年固定在10月5日至7日舉辦的松山市秋之祭活動，民眾不僅可欣賞神轎指揮者精彩生動的姿態、感受扛轎者充滿男子氣概的活力，更可一窺代表松山市充滿生命力的獨特祭典。

在撞轎祈福前，會先進行踩街，踩街過程中，扛轎者會上下左右用力搖動神轎的靈魂，以祈求五穀豐收、生意興隆。到了定點後，各隊會扛著神轎進行數次激烈的撞轎儀式，撞轎時兩方人馬互不相讓的畫面令人熱血沸騰、印象深刻。

觀光傳播局表示，今年7月18日長榮航空台北桃園機場往返日本松山機場的定期航班啟航，為吸引更多愛媛縣松山市周邊城市的日本旅客搭乘該班機來台旅遊，台北市也與長榮航空合作，只要日本旅客搭乘該班機前來台北市，即可領取限定好禮熊讚面膜，並可參加抽獎，獎品內容包含50萬日圓現金、日台來回機票、住宿券等大獎。此外還有住宿買一晚送一晚的專屬優惠方案，只要參加專案的訂房者即可額外再獲得10萬日圓現金的抽獎機會。希望藉此吸引更多日本旅客，一起探索「你所未見的台北」。活動詳情可至網站查詢http://japan.travel.taipei

「松山市大神轎－道後八町撞轎祈福盛典」11月3日上午10時將在台北市政府前演出，為慶祝與松山市友好交流協議滿五周年，並增加雙方市民瞭解，當天到北市府前觀賞撞轎盛典者，即有機會獲得觀光傳播局提供兩人同行的「台北桃園至日本松山來回機票」共五組。

另外，為促進兩市旅客互訪，雙方亦提供限定好禮送給到訪的旅客。即日起至10月31日，台北市民到訪日本松山市，到指定地點即可領取原創托特包、紀念資料夾、觀光景點優惠券、觀光手冊等好禮。而松山市民於11月30日前到訪台北，亦可到指定地點領取限定台北帆布袋、北北基好玩卡及明信片等，數量有限，送完為止。

北市府觀光傳播局10月7日應邀赴松山市參加「松山市大神轎－道後八町撞轎祈福盛典」...
北市府觀光傳播局10月7日應邀赴松山市參加「松山市大神轎－道後八町撞轎祈福盛典」活動，松山市為慶祝雙方友好交流協議簽滿五周年，今年也接受台北市邀請，規劃一連三天的祈福盛典相關活動，於11月1日至3日在台北熱鬧登場。　圖／觀光傳播局提供
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