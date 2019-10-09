北美機票萬元有找！加拿大航空線上旅展優惠開賣

2019-10-09 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



即日起，加拿大航空於官網推出線上旅展優惠。10月31日前購買經濟艙、豪華經濟艙及尊享商務艙來回機票，飛往加拿大及美國各大城市，無須輸入特別促銷代碼，即享限時優惠。台北直飛溫哥華來回12,499起（未稅，參考稅金4,013元）、台北經溫哥華飛往美國洛杉磯9,999元起（未稅，參考稅金為4,912元）。適用出發日為2019年10月23日至2020年9月30日。

榮獲Skytrax評選為北美最佳航空公司的加拿大航空，推出萬元有找的優惠票價，遊客可把握限時超優價格，暢遊北美經典城市。像是到加拿大魁北克省參加世界最盛大的冬日嘉年華，欣賞型態各異的冰雕，買條和嘉年華吉祥物博諾姆(Bonhomme)一樣的腰帶，舉著一杯熱呼呼的馴鹿酒，隨遊行隊伍一同前行。或者造訪蒙特婁燈光節，觀看奇幻稱絕的燈光秀，或是參加冰屋音樂節，來場最炫酷的電音朝聖之旅。或在多倫多近距離欣賞一場刺激的冰上曲棍球，了解融入真正的加拿大人生活。

此外，喜歡大啖美食的饕客，也別錯過溫哥華一年一度的盛大美食節Dine out Vancouver，上百間餐廳套餐任君選擇。