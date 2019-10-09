懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



迎接雙十連假，4大超商紛紛祭出多項好康，除了咖啡、飲品有特價之外，吃的、買的也都有優惠，不論出遊或是宅在家都適用，讓小確幸為連假的心情再加分。

●7－ELEVEN

7－ELEVEN CITY CAFE推出LINE官方帳號好友限定優惠，10月10日至10月13日特大杯拿鐵及珍珠飲品（不含現萃茶）可享第2杯半價，加入7－ELEVEN LINE好友即可領取優惠。

7－ELEVEN CITY CAFE現萃茶首度推出「卡娜赫拉的小動物聯名杯」，共有5種款式，杯身上印有超人氣角色「粉紅兔兔」及「P助」，全台1,500間CITY CAFE現萃茶」門市限定販售，購買任一款現萃茶即可擁有，數量有限售完為止。

ibon mart統一超商線上購物中心主打「雙十國慶雙重驚喜送」活動專區，祭出單筆訂單消費滿1,010元就送100元現折金、線上超市滿額抽購物金等雙重好康。

此外，7－ELEVEN還有多款新飲料、冰品上市，包括「台灣農林亮澄菊香烏龍」、「福樂鮮攪茶王奶茶」及獨家販售的「杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃」等。

●全家便利商店

全家便利商店Let’s Café推出「金馬56」限量聯名款的咖啡杯身、杯套，即日起至10月22日單品咖啡同商品第2杯半價，Let’s Café全品項任選第2杯7折（不含酷繽沙、檸檬果磚、氣泡咖啡）。

●萊爾富

萊爾富10月10日至10月13日原味本舖冬瓜茶600ml、歐維氏榛子巧克力、Hi kitchen白桃鮮果凍可享買1送1；即日起至11月5日自有品牌「Hi－Life Original」純水潔膚濕巾80抽、旅行包面紙80抽、潔膚濕巾10抽、潔膚濕紙巾30抽均可享買1送1。

即日起至11月5日萊爾富大杯冰檸美式咖啡單杯特價39元；冰沙全品項特價29元，包括芒果牛奶冰沙、焦糖拿鐵冰沙、檸檬雪酪冰沙、綠豆殺牛奶冰沙、花生牛奶冰沙、摩卡咖啡冰沙等。

萊爾富「雲端超商」App則於10月13日前推出選購任一件「跨店兌換」專區商品，在指定期限內全數兌換完畢，每組商品可享加碼送1,010 Hi點；雲端超商App的「限時下殺」館同步推出Hi Café美式咖啡買10送10（兌一杯就送一杯）。

●OKmart

OKmart推出國慶限定活動，10月10日至10月13日OK Cafe大杯第2杯7折、哈燒熱點全系列（不含葡式蛋塔）第2件8折、蒸包全系列第2件6折、熱狗全系列任選2件8折。

國慶也是OKmart的31歲生日，全台門市同慶，購買指定糖餅、飲料即可參加抽抽樂，最低1折起。