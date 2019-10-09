影城聯手義大利香氛 打造神秘香氛影廳

2019-10-09 16:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



內湖哈拉影城成立滿20週年，不斷為影迷創造新觀影體驗。本次更與義大利香氛團隊Scent Everything打著『你聞過最黑暗的味道嗎？』口號，雙方共同打造一座期間限定《Dark Forest暗黑森林》精品香氛影廳。民眾在觀影過程中體會到嗅覺感官刺激，超越聲光效果。

為了讓影迷可以享有更勝以往的觀影體驗，哈拉影城特別與義大利香氛公司合作精品香氛影廳。經過多次香氛篩選後，挑出具黑暗氣息的香氛，於10/17-10/31，安排在影城影廳品牌V廳施放。

哈拉影城的V廳於去年10月耗資數百萬打造，廳內更引進頂尖設備 -- Vive陣列式音響，提供最高規格的視聽饗宴。除了響震座椅，影城更在改裝時一口氣更換復古皮製座椅。改裝滿一年後，影城持續創新，讓觀眾在該影廳享受設備外，更帶著觀眾挑戰最黑暗的味道，刺激影迷嗅覺體驗。

義大利香氛團隊Scent Everything將與歌手彭佳慧合作打造專屬演唱會香氛以外，其團隊原本已與國際間精品品牌，如希爾頓飯店、知名車廠BENZ、Porsche以及精品Prada、Dior、Gucci等知名品牌合作創造獨一無二的品牌香氛。呼應萬聖節，香氛團隊專為亞洲的影城獨家篩選出最黑暗的精品香氛，令人期待。